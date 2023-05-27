https://ria.ru/20230527/gagauziya-1874522757.html

Кишинев настраивает молдавский народ против жителей Гагаузии, заявила Влах

Кишинев настраивает молдавский народ против жителей Гагаузии, заявила Влах - РИА Новости, 27.05.2023

Кишинев настраивает молдавский народ против жителей Гагаузии, заявила Влах

Центральные власти Молдавии настраивают молдавский народ против жителей Гагаузии, сказала башкан (глава) Гагаузской автономии Ирина Влах на съезде народных... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T12:36

2023-05-27T12:36

2023-05-27T12:36

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

майя санду

ирина влах

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 27 мая - РИА Новости. Центральные власти Молдавии настраивают молдавский народ против жителей Гагаузии, сказала башкан (глава) Гагаузской автономии Ирина Влах на съезде народных избранников всех уровней, который проходит в столице автономии Комрате. Ранее пресс-служба Народного собрания Гагаузии (НСГ - местный парламент) сообщал, что повестка дня предполагает обсуждение темы игнорирования властями Молдавии своих обязательств по гарантиям полной и безусловной реализации полномочий Гагаузии, определенных законом "Об особом правовом статусе Гагаузии". "Впервые за все годы существования Гагаузии центральная власть последовательно нагнетает ситуацию, постоянно провоцирует конфликты и настраивает молдавский народ против жителей автономии", - отметила Влах на съезде. По ее словам, правящая партия "Действия и солидарности" и президент Молдавии Майя Санду, которая "создает из своей персоны культ личности", вместе своей политикой раскололи молдавское общество. "Они не только разделили всех на так называемых хороших людей и врагов, но и сделали это с высокомерием и надменностью по отношению к сотням тысяч своих же сограждан. Они наклеили ярлыки противникам демократии на всех, кто сохранил здравый смысл и критический взгляд на действия властей. Мы, жители Гагаузии, и вся политическая оппозиция также оказались в категории врагов", - отметила Влах. По ее мнению, на съезде должны направить центральным властям четкий сигнал о видении будущего, которое сводится к сохранению и развитию Гагаузской автономии на основе действующее законодательной базы – закона об особом правовом статусе Гагаузии, уложении автономии и конституции Молдавии. "Съезд должен стать прочной площадкой для укрепления административных институтов нашей автономии. Стремление ограничить полномочия автономии приведет к эскалации конфликта между центральной и региональной властью", - отметила она. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в регионе прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20230523/gagauziya-1873749812.html

https://ria.ru/20230521/gagauziya-1873295906.html

гагаузия

молдавия

кишинев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, майя санду, ирина влах, таможенный союз