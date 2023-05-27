Рейтинг@Mail.ru
Глава Дагестана назвал экс-депутата Гаджиева* трусом и предателем - РИА Новости, 27.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/gadzhiev-1874579684.html
Глава Дагестана назвал экс-депутата Гаджиева* трусом и предателем
Глава Дагестана назвал экс-депутата Гаджиева* трусом и предателем - РИА Новости, 27.05.2023
Глава Дагестана назвал экс-депутата Гаджиева* трусом и предателем
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал закономерным решение исключить экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* из "Единой России", а самого бывшего парламентария... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T20:18
2023-05-27T20:18
политика
россия
сергей меликов
госдума рф
единая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737070936_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_d319e262aac30d704413cd7360e39cc9.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал закономерным решение исключить экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* из "Единой России", а самого бывшего парламентария глава республики назвал трусом и предателем. Накануне Минюст объявил о внесении бывшего депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева* в реестр иностранных агентов. После этого президиум регионального политического совета Дагестанского отделения "Единой России" принял решение об исключении Гаджиева* из рядов членов партии "за действия, дискредитирующие партию". &quot;Считаю закономерным решение – исключить, скажу больше – изгнать из партии человека, которому не место в наших рядах – бывшего депутата Магомеда Гаджиева*&quot;, – написал Меликов в своем Telegram-канале.По словам главы Дагестана, Гаджиев* за европейский паспорт "оказался готов поливать грязью" своих земляков, друзей, республику, страну и даже религию. "Могу представить, в каких выражениях, должно быть, осуждают его омерзительный поступок настоящие дагестанцы – защитники Родины, доказывающие это сегодня на передовой. А ты, Магомед – не дагестанец, ты – трус и предатель!", – добавил Меликов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России
https://ria.ru/20230513/inoagenty-1871533819.html
https://ria.ru/20230526/inoagenty-1874248161.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737070936_253:0:2817:1923_1920x0_80_0_0_2b9506884dd8e52dcff0338379446679.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, сергей меликов, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Сергей Меликов, Госдума РФ, Единая Россия
Глава Дагестана назвал экс-депутата Гаджиева* трусом и предателем

Глава Дагестана Меликов назвал бывшего депутата Госдумы Гаджиева трусом и предателем

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкГлавы Республики Дагестан Сергей Меликов
Главы Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Главы Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал закономерным решение исключить экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* из "Единой России", а самого бывшего парламентария глава республики назвал трусом и предателем.
Накануне Минюст объявил о внесении бывшего депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева* в реестр иностранных агентов. После этого президиум регионального политического совета Дагестанского отделения "Единой России" принял решение об исключении Гаджиева* из рядов членов партии "за действия, дискредитирующие партию".
Министр юстиции РФ Константин Чуйченко
Глава Минюста призвал расширить критерии для назначения статуса иноагента
13 мая, 17:42
«

"Считаю закономерным решение – исключить, скажу больше – изгнать из партии человека, которому не место в наших рядах – бывшего депутата Магомеда Гаджиева*", – написал Меликов в своем Telegram-канале.

По словам главы Дагестана, Гаджиев* за европейский паспорт "оказался готов поливать грязью" своих земляков, друзей, республику, страну и даже религию.
"Могу представить, в каких выражениях, должно быть, осуждают его омерзительный поступок настоящие дагестанцы – защитники Родины, доказывающие это сегодня на передовой. А ты, Магомед – не дагестанец, ты – трус и предатель!", – добавил Меликов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Пискарев назвал страну — лидера по финансированию иноагентов в России
26 мая, 08:27
 
ПолитикаРоссияСергей МеликовГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала