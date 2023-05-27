https://ria.ru/20230527/gadzhiev-1874579684.html

Глава Дагестана назвал экс-депутата Гаджиева* трусом и предателем

Глава Дагестана назвал экс-депутата Гаджиева* трусом и предателем - РИА Новости, 27.05.2023

Глава Дагестана назвал экс-депутата Гаджиева* трусом и предателем

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал закономерным решение исключить экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* из "Единой России", а самого бывшего парламентария... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T20:18

2023-05-27T20:18

2023-05-27T20:18

политика

россия

сергей меликов

госдума рф

единая россия

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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов назвал закономерным решение исключить экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева* из "Единой России", а самого бывшего парламентария глава республики назвал трусом и предателем. Накануне Минюст объявил о внесении бывшего депутата Госдумы от Дагестана Магомеда Гаджиева* в реестр иностранных агентов. После этого президиум регионального политического совета Дагестанского отделения "Единой России" принял решение об исключении Гаджиева* из рядов членов партии "за действия, дискредитирующие партию". "Считаю закономерным решение – исключить, скажу больше – изгнать из партии человека, которому не место в наших рядах – бывшего депутата Магомеда Гаджиева*", – написал Меликов в своем Telegram-канале.По словам главы Дагестана, Гаджиев* за европейский паспорт "оказался готов поливать грязью" своих земляков, друзей, республику, страну и даже религию. "Могу представить, в каких выражениях, должно быть, осуждают его омерзительный поступок настоящие дагестанцы – защитники Родины, доказывающие это сегодня на передовой. А ты, Магомед – не дагестанец, ты – трус и предатель!", – добавил Меликов.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России

https://ria.ru/20230513/inoagenty-1871533819.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, сергей меликов, госдума рф, единая россия