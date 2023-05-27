https://ria.ru/20230527/fotoarkhiv-1874431652.html

Судьбоносный визит: уникальные кадры поездки Хрущева в США

Судьбоносный визит: уникальные кадры поездки Хрущева в США - РИА Новости, 27.05.2023

Судьбоносный визит: уникальные кадры поездки Хрущева в США

Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T05:33

2023-05-27T05:33

2023-05-27T05:33

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Мы продолжаем серию материалов об уникальной коллекции оцифрованных атрибутированных фотоизображений из хранилища РИА Новости, в котором более трех миллионов кадров. Самые ранние датируются серединой XIX века. Сотрудники Службы визуальных проектов ведут научную работу по поиску достоверной информации к историческим снимкам разных лет.Особый интерес представляют фотографии из культовой серии работ выдающегося фотокорреспондента Анатолия Гаранина, который сопровождал главу Советского Союза в США и освещал все события этого исторического визита.На первом снимке запечатлен глава советского правительства, руководитель КПСС Никита Хрущев у входа в отель Carlton House в Питтсбурге (штат Пенсильвания), где он остановился во время первого в истории советско-американских отношений официального визита в США, 24 сентября 1959 года.Для мирового сообщества новость о том, что американский президент Дуайт Эйзенхауэр пригласил своего главного врага посетить США осенью 1959 года, стала полной неожиданностью. А причина тому – холодная война двух ядерных держав в период с 1946 года до конца 1980-х годов. Поездка была необходима для разрядки в отношениях двух стран после резких выступлений советского руководителя в конце 1958-ого по германскому и берлинскому вопросам. Мировые СМИ проявили огромный интерес к предстоящему визиту, а Госдепартамент США аккредитовал не менее 2,5 тысяч американских и иностранных журналистов и фотокорреспондентов, из которых 41 были советскими. Пристальное внимание было и со стороны местных жителей, которые с теплотой приветствовали высокого зарубежного гостя. Визит советского лидера начался 15 сентября 1959 года. За 13 дней Хрущев успел побывать на киностудии "XX век Фокс" в Лос-Анжелесе, в Национальном клубе печати в Вашингтоне и экономическом клубе Нью-Йорка. А также выступить по американскому телевидению, встретиться с представителями деловых и общественных кругов в Сан-Франциско, Питтсбурге, был в торговой палате города Де-Мойн в штате Айова и многое другое. Лидеры двух государств провели четыре встречи, две из них были за закрытыми дверями.Необычная история произошла во время посещения завода в Питтсбурге. Рабочий Кан Джекки пробрался к Хрущеву, достал сигару и попросил принять ее в качестве скромного подарка. Никита Сергеевич берет сигару, благодарит и в ответ дарит Джекки свои ручные часы и значок с изображением советской ракеты, достигшей Луны.Хрущев восторженно отзывался о президенте Эйзенхауэре, а его выступления в США постоянно сводились к двум два тезисам: о необходимости улучшения советско-американских отношений и о возросшей экономической и военной мощи СССР. Отвечая на приветствия встречающих в аэропорту Внуково, он шутливо сказал, перефразируя слова известной песни: "Хороша страна Америка, а Россия лучше всех!"Глава советского правительства, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступает с докладом на XIV сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во время первого в истории советско-американских отношений официального визита в США, 18 сентября 1959 года.В ходе подготовки к поездке в США Хрущев неожиданно решил лично выступить на открытии очередной сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, созывавшейся в сентябре 1959 года в Нью-Йорке. В связи с этим пришлось сдвинуть сроки встречи с президентом США, а также внести коррективы в предстоящий визит советской делегации в Китай на празднование 10-летней годовщины революции. Основная тема выступления советского лидера - программа "всеобщего и полного разоружения" всех стран, создания обстановки доверия и взаимопонимания между государствами и упрочнения всего мира.Жители города Де-Мойн (штат Айова) приветствуют высокого гостя, 22 сентября 1959 года.Жители Де-Мойна радушно встретили главу советского правительства. Улицы были заполнены людьми. Школы в городе 22 сентября были закрыты, а накануне приезда Никиты Хрущева в них прошел специальный урок русской истории. У входа в отель "Форт Де-Мойн", где остановился Хрущев, и на прилегающих улицах собралась двадцатипятитысячная толпа. Она растекалась по горизонтали, а перед самой гостиницей поднималась по вертикали. Дело в том, что напротив был многоэтажный гараж со спирально поднимающимся въездом для автомобилей. Жители заполнили все витки дорожки. Они махали руками и приветствовали возгласами высокого зарубежного гостя.

https://ria.ru/20230520/fotoarkhiv-1872602760.html

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Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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