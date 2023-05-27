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Эстония пытается легализовать ликвидацию памятников СССР, заявили в МИД
Эстония пытается легализовать ликвидацию памятников СССР, заявили в МИД - РИА Новости, 27.05.2023
Эстония пытается легализовать ликвидацию памятников СССР, заявили в МИД
Эстония пытается легализовать кощунственные действия по ликвидации советских памятников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T13:12
2023-05-27T13:12
2023-05-27T13:12
эстония
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Эстония пытается легализовать кощунственные действия по ликвидации советских памятников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отчуждении участка земли в Нарве, где раньше стоял памятник-танк Т-34. "Принудительно отчуждая у муниципальных властей участок земли, на котором располагался данный объект, и переоборудуя его в пограничный пост для "наблюдения за Россией", Таллин фактически пытается легализовать свои кощунственные действия по ликвидации советского мемориального наследия, а также лишний раз подтвердить злонамеренное отношение к России", - говорится в заявлении Захаровой. Подобные шаги, по ее словам, демонстрируют, что власти Эстонии "открыто попирают права местного населения и разжигают межнациональный конфликт". Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс подписал приказ о принудительном отчуждении участка в Нарве, где раньше стоял памятник-танк Т-34, сообщил ранее портал государственного телерадиовещания ERR.
https://ria.ru/20230509/plakat-1870657641.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Эстония, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Эстония пытается легализовать ликвидацию памятников СССР, заявили в МИД
Захарова: Эстония пытается легализовать действия по ликвидации советских памятников