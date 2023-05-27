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Эстония пытается легализовать ликвидацию памятников СССР, заявили в МИД - РИА Новости, 27.05.2023
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13:12 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/estoniya-1874526432.html
Эстония пытается легализовать ликвидацию памятников СССР, заявили в МИД
Эстония пытается легализовать ликвидацию памятников СССР, заявили в МИД - РИА Новости, 27.05.2023
Эстония пытается легализовать ликвидацию памятников СССР, заявили в МИД
Эстония пытается легализовать кощунственные действия по ликвидации советских памятников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T13:12
2023-05-27T13:12
эстония
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Эстония пытается легализовать кощунственные действия по ликвидации советских памятников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отчуждении участка земли в Нарве, где раньше стоял памятник-танк Т-34. "Принудительно отчуждая у муниципальных властей участок земли, на котором располагался данный объект, и переоборудуя его в пограничный пост для "наблюдения за Россией", Таллин фактически пытается легализовать свои кощунственные действия по ликвидации советского мемориального наследия, а также лишний раз подтвердить злонамеренное отношение к России", - говорится в заявлении Захаровой. Подобные шаги, по ее словам, демонстрируют, что власти Эстонии "открыто попирают права местного населения и разжигают межнациональный конфликт". Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс подписал приказ о принудительном отчуждении участка в Нарве, где раньше стоял памятник-танк Т-34, сообщил ранее портал государственного телерадиовещания ERR.
https://ria.ru/20230509/plakat-1870657641.html
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эстония, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Эстония, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Эстония пытается легализовать ликвидацию памятников СССР, заявили в МИД

Захарова: Эстония пытается легализовать действия по ликвидации советских памятников

© AP Photo / Sergei GritsДемонтаж танка Т-34 в Нарве
Демонтаж танка Т-34 в Нарве - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Демонтаж танка Т-34 в Нарве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Эстония пытается легализовать кощунственные действия по ликвидации советских памятников, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отчуждении участка земли в Нарве, где раньше стоял памятник-танк Т-34.
"Принудительно отчуждая у муниципальных властей участок земли, на котором располагался данный объект, и переоборудуя его в пограничный пост для "наблюдения за Россией", Таллин фактически пытается легализовать свои кощунственные действия по ликвидации советского мемориального наследия, а также лишний раз подтвердить злонамеренное отношение к России", - говорится в заявлении Захаровой.
Подобные шаги, по ее словам, демонстрируют, что власти Эстонии "открыто попирают права местного населения и разжигают межнациональный конфликт".
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс подписал приказ о принудительном отчуждении участка в Нарве, где раньше стоял памятник-танк Т-34, сообщил ранее портал государственного телерадиовещания ERR.
Замок в Нарве, Эстония - РИА Новости, 1920, 09.05.2023
Эстония отказалась снять антироссийский плакат в Нарве
9 мая, 19:16
 
ЭстонияМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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