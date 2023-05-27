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МЧС объяснило выпускникам школ, как "пережить" ЕГЭ без тревоги - РИА Новости, 27.05.2023
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02:58 27.05.2023 (обновлено: 03:00 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/ege-1874483931.html
МЧС объяснило выпускникам школ, как "пережить" ЕГЭ без тревоги
МЧС объяснило выпускникам школ, как "пережить" ЕГЭ без тревоги - РИА Новости, 27.05.2023
МЧС объяснило выпускникам школ, как "пережить" ЕГЭ без тревоги
Пережить единый государственный экзамен могут помочь приготовленные с вечера бутылка воды без этикетки, шоколадка в полиэтилене, паспорт без обложки, черные... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T02:58
2023-05-27T03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пережить единый государственный экзамен могут помочь приготовленные с вечера бутылка воды без этикетки, шоколадка в полиэтилене, паспорт без обложки, черные ручки и утренний кофе - наличие такого набора может успокоить даже самого "тревожного" выпускника, сообщает МЧС России. Основной период сдачи ЕГЭ начался в пятницу, 26 мая, с экзаменов по химии, географии и литературе. МЧС информирует, что статья с названием "Как пережить ЕГЭ" вышла в ведомственном журнале "ОБЖ", посвященном детской безопасности. В ней можно узнать, как правильно распределить свои ресурсы при подготовке к экзамену и какие лайфхаки помогут не переживать. "Вечером перед экзаменом подготовьте себе стартер-пак: бутылку воды без этикетки, шоколадку в полиэтилене, паспорт без обложки, черные ручки. Даже наличие такого набора успокаивает", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС России. Спасатели также рекомендуют не экспериментировать перед ЕГЭ: если пьете кофе по утрам - выпейте. А если считаете, что он поможет взбодриться, но раньше не пили его, то не стоит этого делать. Очень важно, кроме того, распределить свои ресурсы. "Дайте себе время попереживать. Например, когда вас уже завели в аудиторию, но материалы ещё не распечатали. Можно отдаться тревоге: вот я ничего не делаю, сижу и переживаю", - советует ведомство. Тревога – это фоновая эмоция, когда мы даем ей осознанный выход, она вскоре сходит на нет, резюмирует МЧС России.
https://sn.ria.ru/20230526/ege-1874399221.html
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС объяснило выпускникам школ, как "пережить" ЕГЭ без тревоги

МЧС: пережить ЕГЭ помогут бутылка воды, шоколадка, утренний кофе, паспорт и черные ручки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПаспорт, очки и черные ручки на столе
Паспорт, очки и черные ручки на столе - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Паспорт, очки и черные ручки на столе. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Пережить единый государственный экзамен могут помочь приготовленные с вечера бутылка воды без этикетки, шоколадка в полиэтилене, паспорт без обложки, черные ручки и утренний кофе - наличие такого набора может успокоить даже самого "тревожного" выпускника, сообщает МЧС России.
Основной период сдачи ЕГЭ начался в пятницу, 26 мая, с экзаменов по химии, географии и литературе.
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МЧС информирует, что статья с названием "Как пережить ЕГЭ" вышла в ведомственном журнале "ОБЖ", посвященном детской безопасности. В ней можно узнать, как правильно распределить свои ресурсы при подготовке к экзамену и какие лайфхаки помогут не переживать.
"Вечером перед экзаменом подготовьте себе стартер-пак: бутылку воды без этикетки, шоколадку в полиэтилене, паспорт без обложки, черные ручки. Даже наличие такого набора успокаивает", - говорится в сообщении в телеграм-канале МЧС России.
Спасатели также рекомендуют не экспериментировать перед ЕГЭ: если пьете кофе по утрам - выпейте. А если считаете, что он поможет взбодриться, но раньше не пили его, то не стоит этого делать.
Очень важно, кроме того, распределить свои ресурсы. "Дайте себе время попереживать. Например, когда вас уже завели в аудиторию, но материалы ещё не распечатали. Можно отдаться тревоге: вот я ничего не делаю, сижу и переживаю", - советует ведомство.
Тревога – это фоновая эмоция, когда мы даем ей осознанный выход, она вскоре сходит на нет, резюмирует МЧС России.
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