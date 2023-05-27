https://ria.ru/20230527/donetsk-1874494037.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 27.05.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили еще 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T08:29
2023-05-27T08:29
2023-05-27T11:26
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
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донецкая народная республика
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили еще 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 05.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 06.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Ласточкино - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230527/obstrel-1874476912.html
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Киевский район Донецка после обстрела
Киевский район Донецка после обстрела
2023-05-27T08:29
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РИА Новости
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происшествия, донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Украина, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку 11 снарядов натовского калибра