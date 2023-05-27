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Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/donbass-1874515752.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк и Макеевку - РИА Новости, 27.05.2023
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк и Макеевку, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T11:42
2023-05-27T11:42
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецк
макеевка
нато
сцкк
происшествия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк и Макеевку, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:40 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров ...10:40 - населенный пункт Ласточкино – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ...10:45 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230527/volnovakha-1874508793.html
ясиноватая
донецк
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ясиноватая, донецк, макеевка, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк и Макеевку

В ДНР заявили, что украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк и Макеевку

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк и Макеевку, выпустив 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 10:40 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров ...10:40 - населенный пункт Ласточкино – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров ...10:45 - населенный пункт Тоненькое - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях в телеграм-канале ведомства.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяДонецкМакеевкаНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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