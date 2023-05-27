https://ria.ru/20230527/delo-1874539972.html

После смертельного ДТП в Мытищах возбудили уголовное дело

После смертельного ДТП в Мытищах возбудили уголовное дело - РИА Новости, 27.05.2023

После смертельного ДТП в Мытищах возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя самосвала после ДТП с пятью машинами в подмосковных Мытищах, в котором погиб человек, сообщается в... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T15:29

2023-05-27T15:29

2023-05-27T15:29

происшествия

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя самосвала после ДТП с пятью машинами в подмосковных Мытищах, в котором погиб человек, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Ранее в главке МВД Московской области сообщили РИА Новости, что один человек погиб, другой ранен при столкновении пяти автомобилей в Мытищах. "В отношении водителя грузового самосвала возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230526/dtp-1874417764.html

мытищи

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мытищи, россия, московская область (подмосковье)