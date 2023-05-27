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После смертельного ДТП в Мытищах возбудили уголовное дело - РИА Новости, 27.05.2023
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15:29 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/delo-1874539972.html
После смертельного ДТП в Мытищах возбудили уголовное дело
После смертельного ДТП в Мытищах возбудили уголовное дело - РИА Новости, 27.05.2023
После смертельного ДТП в Мытищах возбудили уголовное дело
Уголовное дело возбуждено в отношении водителя самосвала после ДТП с пятью машинами в подмосковных Мытищах, в котором погиб человек, сообщается в... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:29
2023-05-27T15:29
происшествия
мытищи
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя самосвала после ДТП с пятью машинами в подмосковных Мытищах, в котором погиб человек, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры. Ранее в главке МВД Московской области сообщили РИА Новости, что один человек погиб, другой ранен при столкновении пяти автомобилей в Мытищах. "В отношении водителя грузового самосвала возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230526/dtp-1874417764.html
мытищи
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, мытищи, россия, московская область (подмосковье)
Происшествия, Мытищи, Россия, Московская область (Подмосковье)
После смертельного ДТП в Мытищах возбудили уголовное дело

После смертельного ДТП с пятью машинами в подмосковных Мытищах возбудили уголовное дело

CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 / Знак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
CC BY-SA 3.0 / Roulex 45 /
Знак аварийной остановки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя самосвала после ДТП с пятью машинами в подмосковных Мытищах, в котором погиб человек, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Ранее в главке МВД Московской области сообщили РИА Новости, что один человек погиб, другой ранен при столкновении пяти автомобилей в Мытищах.
«
"В отношении водителя грузового самосвала возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияМытищиРоссияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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