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В аэропорту Благовещенска началось строительство нового терминала - РИА Новости, 27.05.2023
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07:40 27.05.2023 (обновлено: 08:00 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/blagoveschensk-1874491531.html
В аэропорту Благовещенска началось строительство нового терминала
В аэропорту Благовещенска началось строительство нового терминала - РИА Новости, 27.05.2023
В аэропорту Благовещенска началось строительство нового терминала
Началось строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Благовещенска с общей пропускной способностью 1000 пассажиров в час, сообщает корреспондент... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T07:40
2023-05-27T08:00
дальний восток
россия
благовещенск
василий орлов (губернатор)
алексей чекунков
аэропорты регионов
boeing 777
airbus a330
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Началось строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Благовещенска с общей пропускной способностью 1000 пассажиров в час, сообщает корреспондент РИА Новости.В церемонии старта строительства поучаствовали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Приамурья Василий Орлов, гендиректор УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский и генеральный директор компании-подрядчика "Ротек" Евгений Рубцов."Президент России сказал известные слова, которые уже почти десятилетие служат для нас маяком и наставлением - о том, что развитие Дальнего Востока - это национальный приоритет на весь 21-й век. И именно сейчас, в это непростое время весь мир видит какое на самом деле значение для России, для будущего нашей страны играет Дальний Восток и особенно важно обеспечивать связанность этих регионов со всей Россией и с миром. Новые аэропорты - это то, что люди видят первым, с чем они сталкиваются, когда прилетают в регионы... Серьезная ставка делается на развитие приграничного сотрудничества, приграничного туризма. И у Благовещенска есть всё, чтобы стать хабом обеспечения разлёта туристов по всему Дальнему Востоку и Российской Федерации. Я уверен, что этот проект будет выполнен в срок и очень рассчитываю, что в бюджет", - сказал Чекунков.По словам губернатор Приамурья, в Благовещенске единственный международный аэропорт на территории Амурской области и строительство новой взлётно-посадочной полосы и нового терминала очень современно. Орлов отметил, что больше года ушло на выбор концессионера и им стала одна из лучших российских компаний – ООО "АБС Благовещенск", которая имеет колоссальный опыт строительства подобных терминалов."Уверен, что (компания) построит качественный терминал и он будет соответствовать всем международным требованиям. Более того, эта компания умеет управлять пассажиропотоком и направлениями, умеет договариваться с ведущими перевозчиками. Очень рассчитываю на то, чтобы при помощи концессионера будет расширяться маршрутная сеть. Все это отразится на качестве пассажирского обслуживания на стоимость авиабилетов", - сказал Орлов.По словам Чудновского, частные инвестиции в проект составят 13 миллиардов рублей. На эти средства построят не только терминал, но и комплексно обновится вся инфраструктура аэропорта: взлётно-посадочная полоса, подъездная дорога и все необходимые сети. Также построят новый грузовой терминал и обновят топливозаправочный комплекс. Он отметил, что сейчас из Благовещенска трудно долететь без посадки до юга страны и до столицы."Развитие аэропорта будет связано с тем, что мы сделаем достойную инфраструктуру и получим новую взлётно-посадочную полосу. Это даст нам возможность комфортно летать на дальние расстояния. Поэтому, первое - это широкий фюзеляж и полоса, дальше – это комфортный терминал. Безусловно сегодня пассажиры привыкли к другим стандартам обслуживания, все хотят летать в комфорте, ждать своего рейса в комфорте. Это то, что мы им дадим уже через два года", - сказал Чудновский.Подрядчик отметил, что на объекте собрано подразделение из 70 человек и 60 привлечено из региона. Задействовано 35 единиц тяжелой техники.После приветственного слова, все представители власти и строители нажали символическую кнопку и дали старт бурению первой сваи.Новый терминал будет иметь площадь 25 000 квадратных метра - это в три раза больше действующего терминала внутренних авиалиний. Проектом предусмотрена установка 4 телетрапов, которые будут примыкать к двум галереям. В терминале будут оборудованы комфортабельные залы ожидания, включая зал повышенной комфортности и VIP-зал, зона для кафе и магазинов, комната матери и ребенка, медпункт. Суммарная пропускная способность нового терминала - более 1000 пассажиров в час. Проектом предусмотрено строительство нового грузового терминала мощностью 6 000 тонн грузов в год, что на 2 000 тонн больше действующего терминала. Параллельно идет строительство новой взлетно-посадочной полосы, которая сможет принимать все типы пассажирских воздушных судов, включая широкофюзеляжные Boeing 777 и Airbus A330. Длина новой взлетно-посадочной полосы составит 3 километра, что на 200 метров длиннее действующей. Ввод в эксплуатацию нового пассажирского терминала намечено на 2025 год.
https://ria.ru/20230523/aeroport-1873616983.html
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дальний восток, россия, благовещенск, василий орлов (губернатор), алексей чекунков, аэропорты регионов, boeing 777, airbus a330
Дальний Восток, Россия, Благовещенск, Василий Орлов (губернатор), Алексей Чекунков, Аэропорты регионов, Boeing 777, Airbus A330
В аэропорту Благовещенска началось строительство нового терминала

В аэропорту Благовещенска началось строительство нового пассажирского терминала

© РИА Новости / Светлана МайороваАэропорт Благовещенска
Аэропорт Благовещенска - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Светлана Майорова
Аэропорт Благовещенска. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая – РИА Новости. Началось строительство нового пассажирского терминала в аэропорту Благовещенска с общей пропускной способностью 1000 пассажиров в час, сообщает корреспондент РИА Новости.
В церемонии старта строительства поучаствовали министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Приамурья Василий Орлов, гендиректор УК "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский и генеральный директор компании-подрядчика "Ротек" Евгений Рубцов.
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"Президент России сказал известные слова, которые уже почти десятилетие служат для нас маяком и наставлением - о том, что развитие Дальнего Востока - это национальный приоритет на весь 21-й век. И именно сейчас, в это непростое время весь мир видит какое на самом деле значение для России, для будущего нашей страны играет Дальний Восток и особенно важно обеспечивать связанность этих регионов со всей Россией и с миром. Новые аэропорты - это то, что люди видят первым, с чем они сталкиваются, когда прилетают в регионы... Серьезная ставка делается на развитие приграничного сотрудничества, приграничного туризма. И у Благовещенска есть всё, чтобы стать хабом обеспечения разлёта туристов по всему Дальнему Востоку и Российской Федерации. Я уверен, что этот проект будет выполнен в срок и очень рассчитываю, что в бюджет", - сказал Чекунков.
По словам губернатор Приамурья, в Благовещенске единственный международный аэропорт на территории Амурской области и строительство новой взлётно-посадочной полосы и нового терминала очень современно. Орлов отметил, что больше года ушло на выбор концессионера и им стала одна из лучших российских компаний – ООО "АБС Благовещенск", которая имеет колоссальный опыт строительства подобных терминалов.
"Уверен, что (компания) построит качественный терминал и он будет соответствовать всем международным требованиям. Более того, эта компания умеет управлять пассажиропотоком и направлениями, умеет договариваться с ведущими перевозчиками. Очень рассчитываю на то, чтобы при помощи концессионера будет расширяться маршрутная сеть. Все это отразится на качестве пассажирского обслуживания на стоимость авиабилетов", - сказал Орлов.
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По словам Чудновского, частные инвестиции в проект составят 13 миллиардов рублей. На эти средства построят не только терминал, но и комплексно обновится вся инфраструктура аэропорта: взлётно-посадочная полоса, подъездная дорога и все необходимые сети. Также построят новый грузовой терминал и обновят топливозаправочный комплекс. Он отметил, что сейчас из Благовещенска трудно долететь без посадки до юга страны и до столицы.
"Развитие аэропорта будет связано с тем, что мы сделаем достойную инфраструктуру и получим новую взлётно-посадочную полосу. Это даст нам возможность комфортно летать на дальние расстояния. Поэтому, первое - это широкий фюзеляж и полоса, дальше – это комфортный терминал. Безусловно сегодня пассажиры привыкли к другим стандартам обслуживания, все хотят летать в комфорте, ждать своего рейса в комфорте. Это то, что мы им дадим уже через два года", - сказал Чудновский.
Подрядчик отметил, что на объекте собрано подразделение из 70 человек и 60 привлечено из региона. Задействовано 35 единиц тяжелой техники.
После приветственного слова, все представители власти и строители нажали символическую кнопку и дали старт бурению первой сваи.
Новый терминал будет иметь площадь 25 000 квадратных метра - это в три раза больше действующего терминала внутренних авиалиний. Проектом предусмотрена установка 4 телетрапов, которые будут примыкать к двум галереям. В терминале будут оборудованы комфортабельные залы ожидания, включая зал повышенной комфортности и VIP-зал, зона для кафе и магазинов, комната матери и ребенка, медпункт. Суммарная пропускная способность нового терминала - более 1000 пассажиров в час. Проектом предусмотрено строительство нового грузового терминала мощностью 6 000 тонн грузов в год, что на 2 000 тонн больше действующего терминала. Параллельно идет строительство новой взлетно-посадочной полосы, которая сможет принимать все типы пассажирских воздушных судов, включая широкофюзеляжные Boeing 777 и Airbus A330. Длина новой взлетно-посадочной полосы составит 3 километра, что на 200 метров длиннее действующей. Ввод в эксплуатацию нового пассажирского терминала намечено на 2025 год.
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Дальний ВостокРоссияБлаговещенскВасилий Орлов (губернатор)Алексей ЧекунковАэропорты регионовBoeing 777Airbus A330
 
 
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