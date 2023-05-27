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В Бердянске предупредили о звуках разрывов боеприпасов - РИА Новости, 27.05.2023
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12:28 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/berdyansk-1874521560.html
В Бердянске предупредили о звуках разрывов боеприпасов
В Бердянске предупредили о звуках разрывов боеприпасов - РИА Новости, 27.05.2023
В Бердянске предупредили о звуках разрывов боеприпасов
В городе Бердянск Запорожской области в субботу могут быть слышны звуки разрывов боеприпасов, причина - плановое боевое слаживание военных на полигоне, сообщили РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:28
2023-05-27T12:28
в мире
запорожская область
бердянск
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. В городе Бердянск Запорожской области в субботу могут быть слышны звуки разрывов боеприпасов, причина - плановое боевое слаживание военных на полигоне, сообщили в горадминистрации. "Сегодня на полигоне проводится плановое боевое слаживание воинских подразделений с проведением учебных стрельб. На территории города могут быть слышны звуки разрывов боеприпасов", - говорится в сообщении. Власти призвали всех сохранять спокойствие. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230525/vzryvy-1874227218.html
https://ria.ru/20230526/berdyansk-1874275731.html
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в мире, запорожская область, бердянск, киев
В мире, Запорожская область, Бердянск, Киев
В Бердянске предупредили о звуках разрывов боеприпасов

В городе Бердянск могут быть слышны звуки разрывов боеприпасов из-за учений на полигоне

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПрохожие на площади Единства в Бердянске
Прохожие на площади Единства в Бердянске - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Прохожие на площади Единства в Бердянске. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. В городе Бердянск Запорожской области в субботу могут быть слышны звуки разрывов боеприпасов, причина - плановое боевое слаживание военных на полигоне, сообщили в горадминистрации.
"Сегодня на полигоне проводится плановое боевое слаживание воинских подразделений с проведением учебных стрельб. На территории города могут быть слышны звуки разрывов боеприпасов", - говорится в сообщении.
Вид на Бердянск - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
В Бердянске Запорожской области прогремели взрывы
25 мая, 23:49
Власти призвали всех сохранять спокойствие.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
Военнослужащий РФ на Приморской площади в Бердянске - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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