https://ria.ru/20230527/berdyansk-1874521560.html

В Бердянске предупредили о звуках разрывов боеприпасов

В Бердянске предупредили о звуках разрывов боеприпасов - РИА Новости, 27.05.2023

В Бердянске предупредили о звуках разрывов боеприпасов

В городе Бердянск Запорожской области в субботу могут быть слышны звуки разрывов боеприпасов, причина - плановое боевое слаживание военных на полигоне, сообщили РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T12:28

2023-05-27T12:28

2023-05-27T12:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. В городе Бердянск Запорожской области в субботу могут быть слышны звуки разрывов боеприпасов, причина - плановое боевое слаживание военных на полигоне, сообщили в горадминистрации. "Сегодня на полигоне проводится плановое боевое слаживание воинских подразделений с проведением учебных стрельб. На территории города могут быть слышны звуки разрывов боеприпасов", - говорится в сообщении. Власти призвали всех сохранять спокойствие. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230525/vzryvy-1874227218.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, бердянск, киев