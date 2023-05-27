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В Бердянске предупредили о звуках разрывов боеприпасов
В Бердянске предупредили о звуках разрывов боеприпасов - РИА Новости, 27.05.2023
В Бердянске предупредили о звуках разрывов боеприпасов
В городе Бердянск Запорожской области в субботу могут быть слышны звуки разрывов боеприпасов, причина - плановое боевое слаживание военных на полигоне, сообщили РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T12:28
2023-05-27T12:28
2023-05-27T12:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. В городе Бердянск Запорожской области в субботу могут быть слышны звуки разрывов боеприпасов, причина - плановое боевое слаживание военных на полигоне, сообщили в горадминистрации. "Сегодня на полигоне проводится плановое боевое слаживание воинских подразделений с проведением учебных стрельб. На территории города могут быть слышны звуки разрывов боеприпасов", - говорится в сообщении. Власти призвали всех сохранять спокойствие. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
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РИА Новости
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в мире, запорожская область, бердянск, киев
В мире, Запорожская область, Бердянск, Киев
В Бердянске предупредили о звуках разрывов боеприпасов
В городе Бердянск могут быть слышны звуки разрывов боеприпасов из-за учений на полигоне