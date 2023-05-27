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Премьер Грузии прокомментировал восстановление авиасообщения с Россией
Премьер Грузии прокомментировал восстановление авиасообщения с Россией - РИА Новости, 27.05.2023
Премьер Грузии прокомментировал восстановление авиасообщения с Россией
Восстановление прямых авиарейсов с Россией не имеет ничего общего с политикой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в субботу на встрече... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T15:57
2023-05-27T15:57
2023-05-27T15:57
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 27 мая - РИА Новости. Восстановление прямых авиарейсов с Россией не имеет ничего общего с политикой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в субботу на встрече с представителями грузинской диаспоры, которые прибыли в Тбилиси из разных стран. "Авиаперелеты - это часть торгово-экономических отношений, это не имеет никакого отношения ни к политике, ни к чему вообще. Необходимо отметить, что конечно, нашей миллионной диаспоре и их родственникам, членам семьи нужно свободное передвижение, безвизовый режим", - заявил премьер. По его словам, ежедневно тысячи автомобилей пересекают грузино-российскую сухопутную границу, в том числе грузовики, поэтому нет смысла критиковать начало прямых рейсов с Россией. "Ежегодно мы получаем сотни миллионов долларов переводов от нашей диаспоры, речь идет уже о миллиардах. Сотни миллионов долларов поступают от нашей диаспоры, проживающей в России, они содержат членов семьи, развивают бизнес, родственников, зачем нам это запрещать? Вместо этого мы стремимся помогать нашим людям повсюду, внутри страны или за рубежом", - добавил Гарибашвили. Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
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россия, ираклий гарибашвили, грузия, в мире
Россия, Ираклий Гарибашвили, Грузия, В мире
Премьер Грузии прокомментировал восстановление авиасообщения с Россией
Премьер Грузии Гарибашвили не связывает восстановление авиасообщения с Россией с политикой
ТБИЛИСИ, 27 мая - РИА Новости. Восстановление прямых авиарейсов с Россией не имеет ничего общего с политикой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в субботу на встрече с представителями грузинской диаспоры, которые прибыли в Тбилиси из разных стран.
«
"Авиаперелеты - это часть торгово-экономических отношений, это не имеет никакого отношения ни к политике, ни к чему вообще. Необходимо отметить, что конечно, нашей миллионной диаспоре и их родственникам, членам семьи нужно свободное передвижение, безвизовый режим", - заявил премьер.
По его словам, ежедневно тысячи автомобилей пересекают грузино-российскую сухопутную границу, в том числе грузовики, поэтому нет смысла критиковать начало прямых рейсов с Россией.
"Ежегодно мы получаем сотни миллионов долларов переводов от нашей диаспоры, речь идет уже о миллиардах. Сотни миллионов долларов поступают от нашей диаспоры, проживающей в России, они содержат членов семьи, развивают бизнес, родственников, зачем нам это запрещать? Вместо этого мы стремимся помогать нашим людям повсюду, внутри страны или за рубежом", - добавил Гарибашвили.
Президент РФ Владимир Путин
ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.
Путин прокомментировал реакцию в Грузии после отмены российских виз