https://ria.ru/20230527/aviasoobschenie-1874545382.html

Премьер Грузии прокомментировал восстановление авиасообщения с Россией

Премьер Грузии прокомментировал восстановление авиасообщения с Россией - РИА Новости, 27.05.2023

Премьер Грузии прокомментировал восстановление авиасообщения с Россией

Восстановление прямых авиарейсов с Россией не имеет ничего общего с политикой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в субботу на встрече... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T15:57

2023-05-27T15:57

2023-05-27T15:57

россия

ираклий гарибашвили

грузия

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ТБИЛИСИ, 27 мая - РИА Новости. Восстановление прямых авиарейсов с Россией не имеет ничего общего с политикой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в субботу на встрече с представителями грузинской диаспоры, которые прибыли в Тбилиси из разных стран. "Авиаперелеты - это часть торгово-экономических отношений, это не имеет никакого отношения ни к политике, ни к чему вообще. Необходимо отметить, что конечно, нашей миллионной диаспоре и их родственникам, членам семьи нужно свободное передвижение, безвизовый режим", - заявил премьер. По его словам, ежедневно тысячи автомобилей пересекают грузино-российскую сухопутную границу, в том числе грузовики, поэтому нет смысла критиковать начало прямых рейсов с Россией. "Ежегодно мы получаем сотни миллионов долларов переводов от нашей диаспоры, речь идет уже о миллиардах. Сотни миллионов долларов поступают от нашей диаспоры, проживающей в России, они содержат членов семьи, развивают бизнес, родственников, зачем нам это запрещать? Вместо этого мы стремимся помогать нашим людям повсюду, внутри страны или за рубежом", - добавил Гарибашвили. Президент РФ Владимир Путин ранее отменил визовый режим с Грузией, а также снял введенный в 2019 году запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в страну.

https://ria.ru/20230526/gruziya-1874439241.html

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россия, ираклий гарибашвили, грузия, в мире