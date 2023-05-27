https://ria.ru/20230527/artemovsk-1874483221.html

В США одной фразой уничтожили позицию Белого дома по Артемовску

В США одной фразой уничтожили позицию Белого дома по Артемовску - РИА Новости, 27.05.2023

В США одной фразой уничтожили позицию Белого дома по Артемовску

Американский журналист Джексон Хинкл поставил под сомнение необходимость военной помощи Украине в свете высказываний представителя Белого дома о стратегической... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T02:51

2023-05-27T02:51

2023-05-27T03:04

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

россия

артемовск

джон кирби

евгений пригожин

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл поставил под сомнение необходимость военной помощи Украине в свете высказываний представителя Белого дома о стратегической ценности Артемовска.Так журналист отреагировал на заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о том, что Артемовск якобы не представляет стратегического значения."Если каждый регион Украины, занятый Россией, “практически не имеет стратегической ценности”, зачем мы посылаем Украине сотни миллиардов долларов на отвоевание этих территорий?", — задается вопросом журналист в своем Twitter.В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск освобождение города завершено.Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске, заявив, что удержание города является ключевым в обороне Украиной всего фронта.Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и Вооруженные силы с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

https://ria.ru/20230527/kiev-1874481610.html

https://ria.ru/20230526/perelom-1874234732.html

сша

украина

россия

артемовск

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в мире, сша, украина, россия, артемовск, джон кирби, евгений пригожин, валерий залужный