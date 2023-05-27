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В США одной фразой уничтожили позицию Белого дома по Артемовску - РИА Новости, 27.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:51 27.05.2023 (обновлено: 03:04 27.05.2023)
https://ria.ru/20230527/artemovsk-1874483221.html
В США одной фразой уничтожили позицию Белого дома по Артемовску
В США одной фразой уничтожили позицию Белого дома по Артемовску - РИА Новости, 27.05.2023
В США одной фразой уничтожили позицию Белого дома по Артемовску
Американский журналист Джексон Хинкл поставил под сомнение необходимость военной помощи Украине в свете высказываний представителя Белого дома о стратегической... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T02:51
2023-05-27T03:04
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
россия
артемовск
джон кирби
евгений пригожин
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл поставил под сомнение необходимость военной помощи Украине в свете высказываний представителя Белого дома о стратегической ценности Артемовска.Так журналист отреагировал на заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о том, что Артемовск якобы не представляет стратегического значения."Если каждый регион Украины, занятый Россией, “практически не имеет стратегической ценности”, зачем мы посылаем Украине сотни миллиардов долларов на отвоевание этих территорий?", — задается вопросом журналист в своем Twitter.В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск освобождение города завершено.Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске, заявив, что удержание города является ключевым в обороне Украиной всего фронта.Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и Вооруженные силы с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230527/kiev-1874481610.html
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сша
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в мире, сша, украина, россия, артемовск, джон кирби, евгений пригожин, валерий залужный
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Россия, Артемовск, Джон Кирби, Евгений Пригожин, Валерий Залужный
В США одной фразой уничтожили позицию Белого дома по Артемовску

Американский журналист Хинкл назвал абсурдной позицию США о не имеющем ценности Артемовске

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗападная часть Артемовска
Западная часть Артемовска - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Западная часть Артемовска
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл поставил под сомнение необходимость военной помощи Украине в свете высказываний представителя Белого дома о стратегической ценности Артемовска.
Так журналист отреагировал на заявление координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джона Кирби о том, что Артемовск якобы не представляет стратегического значения.
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"Если каждый регион Украины, занятый Россией, “практически не имеет стратегической ценности”, зачем мы посылаем Украине сотни миллиардов долларов на отвоевание этих территорий?", — задается вопросом журналист в своем Twitter.
В субботу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, что к полудню 20 мая российские силы установили контроль над Артемовском после более чем 220 дней боевых действий. Позднее, в ночь на 21 мая, Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск освобождение города завершено.
Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный выступил за продолжение оборонительной операции и дальнейшее усиление украинских позиций в Артемовске, заявив, что удержание города является ключевым в обороне Украиной всего фронта.
Президент России Владимир Путин поздравил "Вагнер" и Вооруженные силы с освобождением города. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаРоссияАртемовскДжон КирбиЕвгений ПригожинВалерий Залужный
 
 
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