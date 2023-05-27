https://ria.ru/20230527/aleshki-1874554866.html

ВСУ обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области

ВСУ обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2023

ВСУ обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области

Украинские войска обстреляли карету "скорой помощи" в городе Алешки Херсонской области, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T17:01

2023-05-27T17:01

2023-05-27T17:01

специальная военная операция на украине

херсонская область

андрей алексеенко

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли карету "скорой помощи" в городе Алешки Херсонской области, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. "Сегодня днем в Алешках под артобстрел попала бригада "скорой помощи", которая прибыла на вызов к больной. Нацисты прицельно били по медикам прямо в жилом квартале", - написал Алексенко в своем телеграм-канале. По его словам, медики лишь чудом успели спастись, спрятавшись в подвале. "Никто не пострадал. Но "скорую" изрешетило осколками, она загорелась. Рискуя собой, фельдшер и водитель начали тушить пожар и спасли новую машину", - подчеркнул глава правительства и поблагодарил медиков за проявленный настоящий героизм. "Обязательно представим их к наградам. А "скорую" восстановим", - подчеркнул Алексеенко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

украина

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херсонская область , андрей алексеенко, вооруженные силы украины, украина