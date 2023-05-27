https://ria.ru/20230527/aleshki-1874554866.html
ВСУ обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области
ВСУ обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2023
ВСУ обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области
Украинские войска обстреляли карету "скорой помощи" в городе Алешки Херсонской области, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T17:01
2023-05-27T17:01
2023-05-27T17:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
андрей алексеенко
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли карету "скорой помощи" в городе Алешки Херсонской области, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. "Сегодня днем в Алешках под артобстрел попала бригада "скорой помощи", которая прибыла на вызов к больной. Нацисты прицельно били по медикам прямо в жилом квартале", - написал Алексенко в своем телеграм-канале. По его словам, медики лишь чудом успели спастись, спрятавшись в подвале. "Никто не пострадал. Но "скорую" изрешетило осколками, она загорелась. Рискуя собой, фельдшер и водитель начали тушить пожар и спасли новую машину", - подчеркнул глава правительства и поблагодарил медиков за проявленный настоящий героизм. "Обязательно представим их к наградам. А "скорую" восстановим", - подчеркнул Алексеенко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , андрей алексеенко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Андрей Алексеенко, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области
Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ обстреляли машину скорой помощи в Алешках