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ВСУ обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:01 27.05.2023
https://ria.ru/20230527/aleshki-1874554866.html
ВСУ обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области
ВСУ обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2023
ВСУ обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области
Украинские войска обстреляли карету "скорой помощи" в городе Алешки Херсонской области, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T17:01
2023-05-27T17:01
специальная военная операция на украине
херсонская область
андрей алексеенко
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли карету "скорой помощи" в городе Алешки Херсонской области, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко. "Сегодня днем в Алешках под артобстрел попала бригада "скорой помощи", которая прибыла на вызов к больной. Нацисты прицельно били по медикам прямо в жилом квартале", - написал Алексенко в своем телеграм-канале. По его словам, медики лишь чудом успели спастись, спрятавшись в подвале. "Никто не пострадал. Но "скорую" изрешетило осколками, она загорелась. Рискуя собой, фельдшер и водитель начали тушить пожар и спасли новую машину", - подчеркнул глава правительства и поблагодарил медиков за проявленный настоящий героизм. "Обязательно представим их к наградам. А "скорую" восстановим", - подчеркнул Алексеенко. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , андрей алексеенко, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Андрей Алексеенко, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ обстреляли машину скорой помощи в городе Алешки Херсонской области

Власти Херсонской области сообщили, что ВСУ обстреляли машину скорой помощи в Алешках

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 27.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли карету "скорой помощи" в городе Алешки Херсонской области, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
«
"Сегодня днем в Алешках под артобстрел попала бригада "скорой помощи", которая прибыла на вызов к больной. Нацисты прицельно били по медикам прямо в жилом квартале", - написал Алексенко в своем телеграм-канале.
По его словам, медики лишь чудом успели спастись, спрятавшись в подвале.
"Никто не пострадал. Но "скорую" изрешетило осколками, она загорелась. Рискуя собой, фельдшер и водитель начали тушить пожар и спасли новую машину", - подчеркнул глава правительства и поблагодарил медиков за проявленный настоящий героизм.
"Обязательно представим их к наградам. А "скорую" восстановим", - подчеркнул Алексеенко.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьАндрей АлексеенкоВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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