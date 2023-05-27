https://ria.ru/20230527/aktivy-1874534543.html
В ЕС назвали сумму замороженных частных активов россиян
В ЕС назвали сумму замороженных частных активов россиян - РИА Новости, 27.05.2023
В ЕС назвали сумму замороженных частных активов россиян
В ЕС по состоянию на конец мая заморожено 24,1 миллиарда евро частных средств россиян, попавших под санкции, сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на... РИА Новости, 27.05.2023
2023-05-27T14:26
2023-05-27T14:26
2023-05-27T14:28
россия
украина
европа
мария захарова
евросоюз
еврокомиссия
санкции в отношении россии
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БЕРЛИН, 27 мая - РИА Новости. В ЕС по состоянию на конец мая заморожено 24,1 миллиарда евро частных средств россиян, попавших под санкции, сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на Европейскую комиссию. "До декабря прошлого года ЕС заморозил российских частных активов в размере 18,9 млрд евро. К концу мая - спустя полгода - стоимость замороженных средств олигархов составила 24,1 миллиарда долларов", - пишет издание. На данный момент под санкции попали средства 1473 российских бизнесменов и 205 компаний, говорится в материале. Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
https://ria.ru/20230525/aktivy-1874078999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, европа, мария захарова, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
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В ЕС назвали сумму замороженных частных активов россиян
Welt am Sonntag: в ЕС заморожено более 24 миллиардов евро частных средств россиян