https://ria.ru/20230527/abrams-1874520832.html

Украинских военных в Германии начали обучать управлению танками Abrams

Украинских военных в Германии начали обучать управлению танками Abrams - РИА Новости, 27.05.2023

Украинских военных в Германии начали обучать управлению танками Abrams

Украинские военные в Германии приступили к обучению управлению американскими танками Abrams, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление Пентагона. РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T12:22

2023-05-27T12:22

2023-05-27T12:22

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Украинские военные в Германии приступили к обучению управлению американскими танками Abrams, сообщает газета New York Times со ссылкой на заявление Пентагона. "Первая группа из около 400 украинских солдат начала обучаться в Германии управлению американскими танками M1 Abrams и их обслуживанию", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что в пятницу порядка 200 военных приступили к общевойсковому инструктажу в Графенворе и Хоэнфельсе. Другие 200 солдат начали обучаться заправке танков и их обслуживанию. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230527/voyska-1874516892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, германия, сергей лавров, дмитрий песков, министерство обороны сша, нато