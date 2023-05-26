https://ria.ru/20230526/zhirinovskiy-1874255264.html

В Думе опубликовали записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове

В Думе опубликовали записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове - РИА Новости, 26.05.2023

В Думе опубликовали записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов поделился запиской из архива основателя партии Владимира Жириновского, где тот рассуждает о том, "что погубило"... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T09:22

2023-05-26T09:22

2023-05-26T09:57

политика

владимир жириновский

борис березовский

борис чернышов (депутат)

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов поделился запиской из архива основателя партии Владимира Жириновского, где тот рассуждает о том, "что погубило" бизнесмена Бориса Березовского и политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова. "Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм", — говорится в написанной рукой политика записке, которую вице-спикер опубликовал в своем телеграм-канале. Чернышов добавил от себя, что с мнением Жириновского сложно спорить, так как "он видел людей насквозь".

https://ria.ru/20230516/zhirinovskiy-1872231519.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир жириновский, борис березовский, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр