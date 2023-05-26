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В Думе опубликовали записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове - РИА Новости, 26.05.2023
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09:22 26.05.2023 (обновлено: 09:57 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/zhirinovskiy-1874255264.html
В Думе опубликовали записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове
В Думе опубликовали записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове - РИА Новости, 26.05.2023
В Думе опубликовали записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове
Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов поделился запиской из архива основателя партии Владимира Жириновского, где тот рассуждает о том, "что погубило"... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T09:22
2023-05-26T09:57
политика
владимир жириновский
борис березовский
борис чернышов (депутат)
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов поделился запиской из архива основателя партии Владимира Жириновского, где тот рассуждает о том, "что погубило" бизнесмена Бориса Березовского и политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова. "Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм", — говорится в написанной рукой политика записке, которую вице-спикер опубликовал в своем телеграм-канале. Чернышов добавил от себя, что с мнением Жириновского сложно спорить, так как "он видел людей насквозь".
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политика, владимир жириновский, борис березовский, борис чернышов (депутат), госдума рф, лдпр
Политика, Владимир Жириновский, Борис Березовский, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, ЛДПР
В Думе опубликовали записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове

Депутат Чернышов опубликовал записку Жириновского о Березовском, Явлинском и Немцове

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов поделился запиской из архива основателя партии Владимира Жириновского, где тот рассуждает о том, "что погубило" бизнесмена Бориса Березовского и политиков Григория Явлинского и Бориса Немцова.
"Что погубило: Березовского — жадность, Явлинского — упрямство, Немцова — радикализм", — говорится в написанной рукой политика записке, которую вице-спикер опубликовал в своем телеграм-канале.
Чернышов добавил от себя, что с мнением Жириновского сложно спорить, так как "он видел людей насквозь".
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ПолитикаВладимир ЖириновскийБорис БерезовскийБорис Чернышов (депутат)Госдума РФЛДПР
 
 
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