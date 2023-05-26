https://ria.ru/20230526/zhile-1874450380.html

В Сургутском районе планируют построить 700 тысяч квадратных метров жилья

В Сургутском районе планируют построить 700 тысяч квадратных метров жилья - РИА Новости, 26.05.2023

В Сургутском районе планируют построить 700 тысяч квадратных метров жилья

Объем жилищного строительства в Сургутском районе Югры запланирован на уровне 700 тысяч квадратных метров до 2040 года, сообщил глава района Андрей Трубецкой. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T19:35

2023-05-26T19:35

2023-05-26T19:35

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

жилье

сургутский район

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СУРГУТ, 26 мая — РИА Новости. Объем жилищного строительства в Сургутском районе Югры запланирован на уровне 700 тысяч квадратных метров до 2040 года, сообщил глава района Андрей Трубецкой."За последние 6 лет мы актуализировали или полностью разработали градостроительную документацию: на сегодня обеспеченность всех 13 поселений генпланами, ГПЗУ – 100%. В каждом поселении были проведены проектные семинары с жителями. На основании оценки использования территории Сургутского района, включая территории, занятые аварийным жильем, объем градостроительного потенциала по строительству жилья в перспективе до 2040 года составляет 676 тысяч квадратных метров, что позволит обеспечить ежегодный ввод жилья в объеме 50 тысяч квадратных метров", - сказал Трубецкой в ходе форума "День предпринимателя Сургутского района 2023".Глава района указал, что сегодня в районе 470 тысяч квадратных метров аварийного жилья, это четверть всего аварийного фонда Югры. Для переселения необходимо порядка 70 миллиардов рублей. Кроме того, в течение 10-15 лет в разряд аварийного перейдет еще 1 миллион "квадратов" жилья в деревянном исполнении."Нашу задачу видим в привлечении застройщиков, для чего создаем комфортные условия: все услуги предоставляем в электронном виде, разрешение на строительство и ввод занимает 4 дня, ГПЗУ — 6 дней, подключение к сетям — 11 дней. Кроме того, на перспективу сформировано 83 инвестплощадки, как инструмент для привлечения в район новых инвесторов", - отметил Трубецкой.В ходе форума также состоялось награждение победителей конкурса "Предприниматель года Сургутского района-2022". Победителем и обладателем денежного приза стал специализированный застройщик "Молодежный жилищный комплекс".Форум "День предпринимателя Сургутского района 2023" проводится в преддверии празднования 100-летнего юбилея Сургутского района и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства.

https://ria.ru/20230510/klyuchi-1870909013.html

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Алёна Пава

ханты-мансийский автономный округ, жилье, сургутский район