https://ria.ru/20230526/zhile-1874450380.html
В Сургутском районе планируют построить 700 тысяч квадратных метров жилья
В Сургутском районе планируют построить 700 тысяч квадратных метров жилья - РИА Новости, 26.05.2023
В Сургутском районе планируют построить 700 тысяч квадратных метров жилья
Объем жилищного строительства в Сургутском районе Югры запланирован на уровне 700 тысяч квадратных метров до 2040 года, сообщил глава района Андрей Трубецкой. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:35
2023-05-26T19:35
2023-05-26T19:35
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
жилье
сургутский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873648256_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_05c53646b4acbbc0b56b499010f1ca7d.jpg
СУРГУТ, 26 мая — РИА Новости. Объем жилищного строительства в Сургутском районе Югры запланирован на уровне 700 тысяч квадратных метров до 2040 года, сообщил глава района Андрей Трубецкой."За последние 6 лет мы актуализировали или полностью разработали градостроительную документацию: на сегодня обеспеченность всех 13 поселений генпланами, ГПЗУ – 100%. В каждом поселении были проведены проектные семинары с жителями. На основании оценки использования территории Сургутского района, включая территории, занятые аварийным жильем, объем градостроительного потенциала по строительству жилья в перспективе до 2040 года составляет 676 тысяч квадратных метров, что позволит обеспечить ежегодный ввод жилья в объеме 50 тысяч квадратных метров", - сказал Трубецкой в ходе форума "День предпринимателя Сургутского района 2023".Глава района указал, что сегодня в районе 470 тысяч квадратных метров аварийного жилья, это четверть всего аварийного фонда Югры. Для переселения необходимо порядка 70 миллиардов рублей. Кроме того, в течение 10-15 лет в разряд аварийного перейдет еще 1 миллион "квадратов" жилья в деревянном исполнении."Нашу задачу видим в привлечении застройщиков, для чего создаем комфортные условия: все услуги предоставляем в электронном виде, разрешение на строительство и ввод занимает 4 дня, ГПЗУ — 6 дней, подключение к сетям — 11 дней. Кроме того, на перспективу сформировано 83 инвестплощадки, как инструмент для привлечения в район новых инвесторов", - отметил Трубецкой.В ходе форума также состоялось награждение победителей конкурса "Предприниматель года Сургутского района-2022". Победителем и обладателем денежного приза стал специализированный застройщик "Молодежный жилищный комплекс".Форум "День предпринимателя Сургутского района 2023" проводится в преддверии празднования 100-летнего юбилея Сургутского района и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства.
https://ria.ru/20230510/klyuchi-1870909013.html
ханты-мансийский автономный округ
сургутский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873648256_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_102efdebe5560efcabffe17667256e76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ханты-мансийский автономный округ, жилье, сургутский район
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Жилье, Сургутский район