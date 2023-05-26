https://ria.ru/20230526/zemletryasenie-1874354688.html
В районе Туапсе ночью произошло четыре землетрясения
В районе Туапсе ночью произошло четыре землетрясения - РИА Новости, 26.05.2023
В районе Туапсе ночью произошло четыре землетрясения
Сейсмологи зафиксировали четыре землетрясения в ночь с четверга на пятницу в Туапсинском районе Краснодарского края, магнитуда подземных толчков достигала 4,4,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:35
2023-05-26T14:35
2023-05-26T14:35
туапсе
туапсинский район
краснодарский край
происшествия
землетрясение
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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали четыре землетрясения в ночь с четверга на пятницу в Туапсинском районе Краснодарского края, магнитуда подземных толчков достигала 4,4, пострадавших и разрушений нет, сообщили в телеграм-канале администрации района. "Всего были зафиксированы четыре толчка: 25 мая в 22.02 магнитудой 4,4 по шкале Рихтера (в эпицентре – 5), в 22.20 - магнитудой 3,6, в 23.31 магнитудой - 3,8 и в час 49 минут 26 мая - силой 3,6", - говорится в сообщении. Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 11 километрах южнее Туапсе, в Шепсинском поселении, на глубине 5 километров. После обследования территории, попавшей в зону землетрясения, власти заявили, что разрушений не обнаружено, пострадавших и жертв нет. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872997657.html
туапсе
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туапсе, туапсинский район, краснодарский край, происшествия, землетрясение
Туапсе, Туапсинский район, Краснодарский край, Происшествия, Землетрясение
В районе Туапсе ночью произошло четыре землетрясения
В Туапсинском районе Кубани за ночь произошло четыре землетрясения магнитудой до 4,4