https://ria.ru/20230526/zemletryasenie-1874354688.html

В районе Туапсе ночью произошло четыре землетрясения

В районе Туапсе ночью произошло четыре землетрясения - РИА Новости, 26.05.2023

В районе Туапсе ночью произошло четыре землетрясения

Сейсмологи зафиксировали четыре землетрясения в ночь с четверга на пятницу в Туапсинском районе Краснодарского края, магнитуда подземных толчков достигала 4,4,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T14:35

2023-05-26T14:35

2023-05-26T14:35

туапсе

туапсинский район

краснодарский край

происшествия

землетрясение

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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали четыре землетрясения в ночь с четверга на пятницу в Туапсинском районе Краснодарского края, магнитуда подземных толчков достигала 4,4, пострадавших и разрушений нет, сообщили в телеграм-канале администрации района. "Всего были зафиксированы четыре толчка: 25 мая в 22.02 магнитудой 4,4 по шкале Рихтера (в эпицентре – 5), в 22.20 - магнитудой 3,6, в 23.31 магнитудой - 3,8 и в час 49 минут 26 мая - силой 3,6", - говорится в сообщении. Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 11 километрах южнее Туапсе, в Шепсинском поселении, на глубине 5 километров. После обследования территории, попавшей в зону землетрясения, власти заявили, что разрушений не обнаружено, пострадавших и жертв нет. Все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872997657.html

туапсе

туапсинский район

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

туапсе, туапсинский район, краснодарский край, происшествия, землетрясение