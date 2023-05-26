https://ria.ru/20230526/zemletryasenie-1874229313.html

В Туапсинском районе Кубани произошло второе землетрясение

В Туапсинском районе Кубани произошло второе землетрясение - РИА Новости, 26.05.2023

В Туапсинском районе Кубани произошло второе землетрясение

Сейсмологи зафиксировали второе за четверг землетрясение в Туапсинском районе Краснодарского края, его магнитуда составила 4,4, никто не пострадал, сообщили... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T00:28

2023-05-26T00:28

2023-05-26T02:19

туапсинский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

туапсе

происшествия

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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали второе за четверг землетрясение в Туапсинском районе Краснодарского края, его магнитуда составила 4,4, никто не пострадал, сообщили журналистам в краевом ГУ МЧС.В четверг примерно в 22.05 на территории Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4,3, его эпицентр был зафиксирован в поселке Ольгинка. По данным министерства, жертв и разрушений зданий нет."В 22.40 25.05… на территории Туапсинского района в восьми километрах южнее от Туапсе (в море) на глубине 5 километров сейсмостанцией зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4 по шкале Рихтера, интенсивностью 5 баллов (Туапсинский район 4-5 баллов, Геленджик 2-3 балла)… Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в ЕДДС Туапсинского района поступило 95 обращений от местных жителей, толчки ощущались в 13 населенных пунктах. Речь идет о поселках Тюменский, Пригородный, Гизель-Дере, селах Небуг, Агой, Заречное, Кроянское, Мессажай, Вольное, Дзеберкой и Весна, а также об ауле Агуй-Шапсуг и городе Туапсе.Обследованием территории занимаются 13 мониторинговых групп от администрации и пожарно-спасательного гарнизона Туапсинского района.

https://ria.ru/20230525/zemletryasenie-1874165874.html

https://ria.ru/20230519/zemletryasenie-1872997657.html

туапсинский район

краснодарский край

туапсе

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туапсинский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край, туапсе, происшествия