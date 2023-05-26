https://ria.ru/20230526/zelenskiy-1874442735.html

Зеленский встретился в Киеве с американским сенатором

Зеленский встретился в Киеве с американским сенатором - РИА Новости, 26.05.2023

Зеленский встретился в Киеве с американским сенатором

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что встретился в Киеве с сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом и... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T18:45

2023-05-26T18:45

2023-05-26T18:45

в мире

украина

киев

владимир зеленский

линдси грэм

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что встретился в Киеве с сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом и поблагодарил его за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии."Провел встречу с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом. Спасибо за встречу, твердую позицию и вклад в укрепление обороноспособности Украины", - написал Зеленский.Палата представителей США в декабре одобрила проект бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов, затем его подписал президент США Джо Байден. Бюджет выделяет федеральному правительству до конца сентября 2023 года 1,7 триллиона долларов, включая 858 миллиардов на нужды обороны и 45 миллиардов в помощь Украине.

https://ria.ru/20230526/saldo-1874407012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

в мире, украина, киев, владимир зеленский, линдси грэм, сша