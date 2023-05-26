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Зеленский встретился в Киеве с американским сенатором - РИА Новости, 26.05.2023
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18:45 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/zelenskiy-1874442735.html
Зеленский встретился в Киеве с американским сенатором
Зеленский встретился в Киеве с американским сенатором - РИА Новости, 26.05.2023
Зеленский встретился в Киеве с американским сенатором
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что встретился в Киеве с сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом и... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T18:45
2023-05-26T18:45
в мире
украина
киев
владимир зеленский
линдси грэм
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что встретился в Киеве с сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом и поблагодарил его за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии."Провел встречу с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом. Спасибо за встречу, твердую позицию и вклад в укрепление обороноспособности Украины", - написал Зеленский.Палата представителей США в декабре одобрила проект бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов, затем его подписал президент США Джо Байден. Бюджет выделяет федеральному правительству до конца сентября 2023 года 1,7 триллиона долларов, включая 858 миллиардов на нужды обороны и 45 миллиардов в помощь Украине.
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В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Линдси Грэм, США
Зеленский встретился в Киеве с американским сенатором

Президент Украины Зеленский встретился в Киеве с американским сенатором Грэмом

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что встретился в Киеве с сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом и поблагодарил его за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии.
«
"Провел встречу с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом. Спасибо за встречу, твердую позицию и вклад в укрепление обороноспособности Украины", - написал Зеленский.
Палата представителей США в декабре одобрила проект бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов, затем его подписал президент США Джо Байден. Бюджет выделяет федеральному правительству до конца сентября 2023 года 1,7 триллиона долларов, включая 858 миллиардов на нужды обороны и 45 миллиардов в помощь Украине.
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