https://ria.ru/20230526/zelenskiy-1874442735.html
Зеленский встретился в Киеве с американским сенатором
Зеленский встретился в Киеве с американским сенатором - РИА Новости, 26.05.2023
Зеленский встретился в Киеве с американским сенатором
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что встретился в Киеве с сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом и... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T18:45
2023-05-26T18:45
2023-05-26T18:45
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что встретился в Киеве с сенатором-республиканцем от штата Южная Каролина Линдси Грэмом и поблагодарил его за вклад в укрепление обороноспособности украинской армии."Провел встречу с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом. Спасибо за встречу, твердую позицию и вклад в укрепление обороноспособности Украины", - написал Зеленский.Палата представителей США в декабре одобрила проект бюджета страны на 2023 финансовый год на сумму почти 1,7 триллиона долларов, затем его подписал президент США Джо Байден. Бюджет выделяет федеральному правительству до конца сентября 2023 года 1,7 триллиона долларов, включая 858 миллиардов на нужды обороны и 45 миллиардов в помощь Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, владимир зеленский, линдси грэм, сша
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Зеленский встретился в Киеве с американским сенатором
Президент Украины Зеленский встретился в Киеве с американским сенатором Грэмом