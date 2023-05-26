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На строительстве обхода Кемерова запущен асфальтобетонный завод - РИА Новости, 26.05.2023
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13:32 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/zavod-1874329201.html
На строительстве обхода Кемерова запущен асфальтобетонный завод
На строительстве обхода Кемерова запущен асфальтобетонный завод - РИА Новости, 26.05.2023
На строительстве обхода Кемерова запущен асфальтобетонный завод
На строительстве автодороги в обход Кемерова в Кузбассе запущен асфальтобетонный завод, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:32
2023-05-26T13:32
кемерово
россия
владимир путин
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 26 мая – РИА Новости. На строительстве автодороги в обход Кемерова в Кузбассе запущен асфальтобетонный завод, сообщает пресс-служба правительства региона. "Вблизи строительной площадки Северо-Западного обхода Кемерова начал работу современный асфальтобетонный завод. Производственный комплекс мощностью 175 тонн смесей в час обеспечит стройматериалами правобережную часть обхода протяженностью 17 километров. Работы планируется производить с мая по октябрь текущего года", – говорится в сообщении. Проект реализуется в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению президента России Владимира Путина. Общий объем финансирования составляет 53,7 млрд рублей, в том числе 21,2 млрд рублей – из федерального бюджета. "Ежедневно получаю сводку о выполняемых работах на Северо-Западном обходе Кемерова. За полтора года строительства объекта выполнен колоссальный объем работ. Возводятся мостовые сооружения, транспортные развязки. Дорожники уже приступили к укладке дорожного полотна на правобережной части обхода. Современный асфальтобетонный завод позволит оптимизировать процесс транспортировки материалов и ускорит выполнение плана", – цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что в текущем сезоне планируется произвести и уложить 295 тысяч тонн асфальтобетонных смесей. Модульная конструкция может быстро перемещаться с одного объекта на другой. В числе основных характеристик – низкое энергопотребление и минимальное количество выбросов в атмосферу. Завод оснащен современной системой сортировки инертных материалов и смесительным агрегатом для выпуска высококачественных асфальтобетонных смесей, применяемых при строительстве и ремонте дорог. Благодаря компьютеризации процессов установкой управляет один оператор. На сегодняшний день на строительстве обхода Кемерова задействованы более 1200 человек и 456 единиц техники. Земляные работы на основной дороге завершены на 65%. Специалисты занимаются укладкой водопропускных труб, а также фундаментов и опор на мостовых сооружениях, уже готово около 50% от общего объема.
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кемерово, россия, владимир путин, сергей цивилев, кемеровская область
Кемерово, Россия, Владимир Путин, Сергей Цивилев, Кемеровская область
На строительстве обхода Кемерова запущен асфальтобетонный завод

На строительстве автодороги в обход Кемерова запущен асфальтобетонный завод

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРемонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ремонт асфальтобетонного покрытия. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 26 мая – РИА Новости. На строительстве автодороги в обход Кемерова в Кузбассе запущен асфальтобетонный завод, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Вблизи строительной площадки Северо-Западного обхода Кемерова начал работу современный асфальтобетонный завод. Производственный комплекс мощностью 175 тонн смесей в час обеспечит стройматериалами правобережную часть обхода протяженностью 17 километров. Работы планируется производить с мая по октябрь текущего года", – говорится в сообщении.
Проект реализуется в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденной по поручению президента России Владимира Путина. Общий объем финансирования составляет 53,7 млрд рублей, в том числе 21,2 млрд рублей – из федерального бюджета.
«
"Ежедневно получаю сводку о выполняемых работах на Северо-Западном обходе Кемерова. За полтора года строительства объекта выполнен колоссальный объем работ. Возводятся мостовые сооружения, транспортные развязки. Дорожники уже приступили к укладке дорожного полотна на правобережной части обхода. Современный асфальтобетонный завод позволит оптимизировать процесс транспортировки материалов и ускорит выполнение плана", – цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что в текущем сезоне планируется произвести и уложить 295 тысяч тонн асфальтобетонных смесей.
Модульная конструкция может быстро перемещаться с одного объекта на другой. В числе основных характеристик – низкое энергопотребление и минимальное количество выбросов в атмосферу. Завод оснащен современной системой сортировки инертных материалов и смесительным агрегатом для выпуска высококачественных асфальтобетонных смесей, применяемых при строительстве и ремонте дорог. Благодаря компьютеризации процессов установкой управляет один оператор.
На сегодняшний день на строительстве обхода Кемерова задействованы более 1200 человек и 456 единиц техники. Земляные работы на основной дороге завершены на 65%. Специалисты занимаются укладкой водопропускных труб, а также фундаментов и опор на мостовых сооружениях, уже готово около 50% от общего объема.
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