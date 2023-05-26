https://ria.ru/20230526/zasedanie-1874468642.html

Вучич соберет Совет национальной безопасности из-за ситуации в Косово

Вучич соберет Совет национальной безопасности из-за ситуации в Косово - РИА Новости, 26.05.2023

Вучич соберет Совет национальной безопасности из-за ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич назначил в ночь на субботу заседание Совета национальной безопасности из-за действий силовиков на севере самопровозглашенного... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T21:42

2023-05-26T21:42

2023-05-26T22:46

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БЕЛГРАД, 26 мая — РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назначил в ночь на субботу заседание Совета национальной безопасности из-за действий силовиков на севере самопровозглашенного Косово.Ранее сегодня бойцы местной полиции заняли здания муниципалитетов Лепосавич, Зубин-Поток и Звечан. Они также применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты против сербов, которые пытались не пустить внутрь косовоалбанских силовиков и чиновников. В клинико-больничный центр Северной Косовска-Митровицы поступили десять человек. Уточняется, что они получили легкие травмы из-за применения полицией светошумовых гранат, слезоточивого газа и дубинок.В свою очередь, в Белграде сегодня проходит крупнейший митинг в поддержку Вучича и правительства на фоне подъема протестов. Масса сторонников власти собрались со всей страны на площади перед скупщиной (парламентом) республики."И на все это молчали представители "Квинты" (США, Великобритания, ФРГ, Франция, Италия), а сейчас осуждают, когда албанцы свое сделали. У нас не было более тяжелого кризиса. Когда завершится это собрание (в ночь на субботу), у нас будет заседание Совета национальной безопасности, боюсь, много чего плохого", — заявил Вучич собравшимся.Президент Сербии ранее сегодня привел армию в состояние максимальной боеготовности из-за ситуации в Косово и Метохии. Он также потребовал от НАТО "срочно остановить насилие над сербами" в этом регионе.Причиной послужила попытка властей самопровозглашенного Косово поставить на севере края мэров-албанцев после прошедших 23 апреля выборов в органы местного самоуправления. Ранее представительные и исполнительные органы муниципалитетов Северная Косовска-Митровица, Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич составляли в основном из кандидатов от партии "Сербский список", однако в этот раз они заявили о бойкоте выборов из-за давления и провокаций со стороны косовоалбанских властей. Отказ от участия в голосовании массово поддержали местные жители.В итоге явка на выборах составила всего 3,47 процента, из числа проголосовавших только 13 — сербы. При этом в населенных в основном ими Северной Косовска-Митровице, Звечане, Зубин-Потоке и Лепосавиче "победили" кандидаты от албанских партий. Посольство США в Приштине заявило, что голосование, несмотря на бойкот со стороны сербов, прошло в соответствии с законами самопровозглашенного Косово.В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич призвал соотечественников сохранять мир на фоне избрания албанских глав муниципалитетов на севере края, "которых сербы никогда не признают". Позднее, 12 мая, он обвинил власти самопровозглашенной республики в разжигании вооруженного конфликта в регионе, а страны Запада — в попустительстве и двойных стандартах в отношении Косово.

https://ria.ru/20230526/kosovo-1874467190.html

https://ria.ru/20230422/pretenzii-1867092754.html

https://ria.ru/20230424/vybory-1867461192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, косово, сербия, александр вучич, приштина, нато