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"Зеленскому не понравилось". В Киеве рассказали, что случилось с Залужным - РИА Новости, 26.05.2023
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19:06 26.05.2023 (обновлено: 19:21 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/zaluzhnyy-1874446633.html
"Зеленскому не понравилось". В Киеве рассказали, что случилось с Залужным
"Зеленскому не понравилось". В Киеве рассказали, что случилось с Залужным - РИА Новости, 26.05.2023
"Зеленскому не понравилось". В Киеве рассказали, что случилось с Залужным
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не появляется на публике из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу о контрнаступлении,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:06
2023-05-26T19:21
политика
валерий залужный
владимир зеленский
министерство обороны украины
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не появляется на публике из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу о контрнаступлении, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.&quot;Есть проблема между Залужным и Зеленским. &lt;...&gt; То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях&quot;, — сказал эксперт.По его словам, многим в Киеве и на Западе также не понравилось последнее интервью генерала, в котором он восхитился военным талантом главы российского Генштаба Валерия Герасимова.Тем не менее, как считает Соскин, Залужного "убрать" не смогут, поскольку, по всем социологическим опросам, он пользуется популярностью среди украинцев.Представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что украинский генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.Накануне работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал кадры с главкомом ВСУ после слухов о его тяжелом ранении. На видео Залужный поприветствовал и поблагодарил всех украинцев. Исходя из этого непонятно, когда и где именно был записан ролик. Кроме того, по-прежнему нет объяснений, где находился Залужный с начала мая, когда он уведомил НАТО о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.
https://ria.ru/20230526/udar-1874417348.html
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политика, валерий залужный, владимир зеленский, министерство обороны украины, вооруженные силы украины, нато, украина
Политика, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Министерство обороны Украины, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина
"Зеленскому не понравилось". В Киеве рассказали, что случилось с Залужным

Экс-советник Кучмы Соскин: Залужный не появляется на публике из-за проблем с контрударом

© AP Photo / Michal DyjukПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не появляется на публике из-за разногласий с президентом Украины Владимиром Зеленским по вопросу о контрнаступлении, заявил экс-советник Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.
«

"Есть проблема между Залужным и Зеленским. <...> То, что Залужный отсутствовал в информационном пространстве достаточно длительное время, свидетельствует о том, что есть какой-то вопрос или о характере наступления, или о времени, или о направлениях", — сказал эксперт.

По его словам, многим в Киеве и на Западе также не понравилось последнее интервью генерала, в котором он восхитился военным талантом главы российского Генштаба Валерия Герасимова.
Тем не менее, как считает Соскин, Залужного "убрать" не смогут, поскольку, по всем социологическим опросам, он пользуется популярностью среди украинцев.
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Представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что украинский генерал получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области.
Накануне работник пресс-службы Минобороны Украины Анатолий Штефан опубликовал кадры с главкомом ВСУ после слухов о его тяжелом ранении. На видео Залужный поприветствовал и поблагодарил всех украинцев. Исходя из этого непонятно, когда и где именно был записан ролик. Кроме того, по-прежнему нет объяснений, где находился Залужный с начала мая, когда он уведомил НАТО о невозможности своего выступления перед членами военного комитета альянса даже по видеосвязи.
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