https://ria.ru/20230526/vzryv-1874310734.html
Очевидец рассказал подробности о взрыве в центре Краснодара
Очевидец рассказал подробности о взрыве в центре Краснодара - РИА Новости, 26.05.2023
Очевидец рассказал подробности о взрыве в центре Краснодара
Грохот от взрыва в центре Краснодара был слышен в радиусе пяти километров, рассказал РИА Новости очевидец. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:44
2023-05-26T12:44
2023-05-26T16:19
происшествия
краснодар
россия
взрыв
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874395580_0:147:3119:1901_1920x0_80_0_0_39cc7e2240cf6ac479308f49d4c2aea9.jpg
КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Грохот от взрыва в центре Краснодара был слышен в радиусе пяти километров, рассказал РИА Новости очевидец. Утром в пятницу оперативный штаб региона сообщил о хлопке на Морской улице в районе здания 54/2 в центре Краснодара, повреждены кровля здания и окна, пострадавших нет. Как передает корреспондент РИА Новости, выбиты окна на верхнем этаже четырёхэтажного офисного здания, территория в этом районе по-прежнему оцеплена, на месте дежурят правоохранительные органы. "Услышал очень громкий взрыв, приехал посмотреть своими глазами", - рассказал краснодарец Глеб, который живет в пяти километрах от места ЧП. Консьержка подъезда дома по адресу Морская улица, 45, который ближе всего находится к поврежденному офисному зданию, рассказала, что после громкого хлопка люди начали выходить на улицу. "Они панике не поддались. Если бы потребовалось, то я бы оказала первую медицинскую помощь, но в этом не было необходимости", - добавила Светлана. Впрочем, жительница этого дома, сообщив, что услышала громкий звук ровно в четыре утра, заявила, что была сильно напугана. "Мы проснулись от грохота, очень испугались, утро провели в ванной комнате для безопасности", - рассказала женщина.
https://ria.ru/20230524/vzryv-1873932872.html
краснодар
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1a/1874395580_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ea5185559e062e63d7149468476bee14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодар, россия, взрыв, краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Россия, Взрыв, Краснодарский край
Очевидец рассказал подробности о взрыве в центре Краснодара
Грохот от взрыва в центре Краснодара был слышен в радиусе пяти километров
КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Грохот от взрыва в центре Краснодара был слышен в радиусе пяти километров, рассказал РИА Новости очевидец.
Утром в пятницу оперативный штаб региона сообщил о хлопке на Морской улице в районе здания 54/2 в центре Краснодара, повреждены кровля здания и окна, пострадавших нет. Как передает корреспондент РИА Новости, выбиты окна на верхнем этаже четырёхэтажного офисного здания, территория в этом районе по-прежнему оцеплена, на месте дежурят правоохранительные органы.
«
"Услышал очень громкий взрыв, приехал посмотреть своими глазами", - рассказал краснодарец Глеб, который живет в пяти километрах от места ЧП.
Консьержка подъезда дома по адресу Морская улица, 45, который ближе всего находится к поврежденному офисному зданию, рассказала, что после громкого хлопка люди начали выходить на улицу. "Они панике не поддались. Если бы потребовалось, то я бы оказала первую медицинскую помощь, но в этом не было необходимости", - добавила Светлана.
Впрочем, жительница этого дома, сообщив, что услышала громкий звук ровно в четыре утра, заявила, что была сильно напугана. "Мы проснулись от грохота, очень испугались, утро провели в ванной комнате для безопасности", - рассказала женщина.
В Краснодаре взорвался газ в многоэтажке