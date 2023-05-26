https://ria.ru/20230526/vzryv-1874310734.html

Очевидец рассказал подробности о взрыве в центре Краснодара

Очевидец рассказал подробности о взрыве в центре Краснодара - РИА Новости, 26.05.2023

Очевидец рассказал подробности о взрыве в центре Краснодара

Грохот от взрыва в центре Краснодара был слышен в радиусе пяти километров, рассказал РИА Новости очевидец. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:44

2023-05-26T12:44

2023-05-26T16:19

происшествия

краснодар

россия

взрыв

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 26 мая - РИА Новости. Грохот от взрыва в центре Краснодара был слышен в радиусе пяти километров, рассказал РИА Новости очевидец. Утром в пятницу оперативный штаб региона сообщил о хлопке на Морской улице в районе здания 54/2 в центре Краснодара, повреждены кровля здания и окна, пострадавших нет. Как передает корреспондент РИА Новости, выбиты окна на верхнем этаже четырёхэтажного офисного здания, территория в этом районе по-прежнему оцеплена, на месте дежурят правоохранительные органы. "Услышал очень громкий взрыв, приехал посмотреть своими глазами", - рассказал краснодарец Глеб, который живет в пяти километрах от места ЧП. Консьержка подъезда дома по адресу Морская улица, 45, который ближе всего находится к поврежденному офисному зданию, рассказала, что после громкого хлопка люди начали выходить на улицу. "Они панике не поддались. Если бы потребовалось, то я бы оказала первую медицинскую помощь, но в этом не было необходимости", - добавила Светлана. Впрочем, жительница этого дома, сообщив, что услышала громкий звук ровно в четыре утра, заявила, что была сильно напугана. "Мы проснулись от грохота, очень испугались, утро провели в ванной комнате для безопасности", - рассказала женщина.

https://ria.ru/20230524/vzryv-1873932872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, краснодар, россия, взрыв, краснодарский край