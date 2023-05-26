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Причиной смерти жителя Белгородской области после захода ДРГ стал выстрел - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:25 26.05.2023 (обновлено: 12:50 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/vystrel-1874265640.html
Причиной смерти жителя Белгородской области после захода ДРГ стал выстрел
Причиной смерти жителя Белгородской области после захода ДРГ стал выстрел - РИА Новости, 26.05.2023
Причиной смерти жителя Белгородской области после захода ДРГ стал выстрел
Местный житель погиб при заходе диверсантов от выстрела в голову, а не после ранения осколком от снаряда, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:25
2023-05-26T12:50
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
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БЕЛГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Местный житель погиб при заходе диверсантов от выстрела в голову, а не после ранения осколком от снаряда, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа явился выстрел в голову, а не осколочное ранение. Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона Юрий Владимирович Гаевой", — говорится в записи в Telegram-канале руководителя региона.Ранее же глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев сказал, что прямо рядом с Гаевым разорвался снаряд.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа прорвала границу и зашла на территорию Грайворонского округа, после чего в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны объявило о ликвидации более 70 диверсантов. Вечером вторника режим КТО отменили. СК заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.По данным властей Белгородской области, в результате действий ДРГ ранены 13 человек.
https://ria.ru/20230525/drg-1874112422.html
https://ria.ru/20230526/shtab-1874249940.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина
Причиной смерти жителя Белгородской области после захода ДРГ стал выстрел

Белгородский губернатор Гладков: житель области был убит выстрелом в голову при заходе ДРГ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЖилой дом, разрушенный в результате атаки ДРГ, в Белгородской области
Жилой дом, разрушенный в результате атаки ДРГ, в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Жилой дом, разрушенный в результате атаки ДРГ, в Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Местный житель погиб при заходе диверсантов от выстрела в голову, а не после ранения осколком от снаряда, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа явился выстрел в голову, а не осколочное ранение. Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона Юрий Владимирович Гаевой", — говорится в записи в Telegram-канале руководителя региона.
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Ранее же глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев сказал, что прямо рядом с Гаевым разорвался снаряд.
В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа прорвала границу и зашла на территорию Грайворонского округа, после чего в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции.
На следующий день Минобороны объявило о ликвидации более 70 диверсантов. Вечером вторника режим КТО отменили. СК заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.
По данным властей Белгородской области, в результате действий ДРГ ранены 13 человек.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковУкраина
 
 
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