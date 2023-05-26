https://ria.ru/20230526/vystrel-1874265640.html

Причиной смерти жителя Белгородской области после захода ДРГ стал выстрел

Причиной смерти жителя Белгородской области после захода ДРГ стал выстрел - РИА Новости, 26.05.2023

Причиной смерти жителя Белгородской области после захода ДРГ стал выстрел

Местный житель погиб при заходе диверсантов от выстрела в голову, а не после ранения осколком от снаряда, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:25

2023-05-26T10:25

2023-05-26T12:50

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 26 мая — РИА Новости. Местный житель погиб при заходе диверсантов от выстрела в голову, а не после ранения осколком от снаряда, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Только что получил информацию, что причиной смерти мирного жителя во время захода ДРГ на территорию Грайворонского округа явился выстрел в голову, а не осколочное ранение. Этим жителем был командир отделения Преображенского батальона Юрий Владимирович Гаевой", — говорится в записи в Telegram-канале руководителя региона.Ранее же глава Грайворонского округа Геннадий Бондарев сказал, что прямо рядом с Гаевым разорвался снаряд.В понедельник украинская диверсионно-разведывательная группа прорвала границу и зашла на территорию Грайворонского округа, после чего в Белгородской области ввели режим контртеррористической операции. На следующий день Минобороны объявило о ликвидации более 70 диверсантов. Вечером вторника режим КТО отменили. СК заявил о возбуждении уголовного дела по шести статьям, в том числе о теракте.По данным властей Белгородской области, в результате действий ДРГ ранены 13 человек.

https://ria.ru/20230525/drg-1874112422.html

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Влада Копылова

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина