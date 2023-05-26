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VK Fest впервые будет переведен на жестовый язык
VK Fest впервые будет переведен на жестовый язык - РИА Новости, 26.05.2023
VK Fest впервые будет переведен на жестовый язык
VK Fest в этом году подготовил инициативы, которые сделают фестиваль доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. А гости и зрители VK Fest... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T12:53
2023-05-26T12:53
2023-05-26T12:53
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. VK Fest в этом году подготовил инициативы, которые сделают фестиваль доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. А гости и зрители VK Fest смогут помочь добрыми делами и пройти чекап.Участники VK Fest могут поддержать благотворительные организации покупкой "Добрых билетов" от VK Добра. Такой билет всего на 100 рублей дороже обычного. Покупая его, каждый может помочь локальным благотворительным организациям в городах фестиваля, а VK Fest удвоит вклад гостей в благотворительность.Также VK Fest позаботился о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые посетят фестиваль: перед началом сооружения площадок во всех городах места проведения проверили на доступность для гостей на инвалидных колясках. Накануне события пройдет повторный тест-драйв с учетом пожеланий первых тестировщиков. Кроме того, официальный сайт фестиваля адаптирован для незрячих людей. Для людей с ограничениями по слуху специалисты переведут видеотрансляцию VK Fest на русский жестовый язык. Все гости VK Fest смогут проверить свое здоровье в зонах чекапов. Во всех городах желающим будет доступно бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Российский фонд помощи "Русфонд" бесплатно проведет проверку для всех, кто хочет стать донорами костного мозга. Медицинские работники исследуют набор генов, отвечающих за тканевую совместимость, а добровольцы после сдачи анализов и проверки на совместимость будут внесены в информационную систему "Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова".В Москве и Санкт-Петербурге сотрудники фонда борьбы с инсультом "ОРБИ" предложат гостям пройти УЗИ сосудов шеи, а также узнать, как правильно измерять давление и сердечный ритм. Участники фестиваля смогут получить консультацию кардиолога или невролога и персональные рекомендации по здоровью, которые помогут избежать инсульта.Ранее VK Fest анонсировал финальный лайнап фестиваля во Владивостоке, Новосибирске, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, а также представил зоны фестиваля. На самом масштабном развлекательном событии страны выступят более 100 исполнителей, а гостей ожидают разнообразные активности: творческие и спортивные мастер-классы, яркие фотозоны, анимационные шоу и многое другое.
https://ria.ru/20230323/vkontakte-1860084347.html
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РИА Новости
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вконтакте
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. VK Fest в этом году подготовил инициативы, которые сделают фестиваль доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. А гости и зрители VK Fest смогут помочь добрыми делами и пройти чекап.
Участники VK Fest могут поддержать благотворительные организации покупкой "Добрых билетов"
от VK Добра. Такой билет всего на 100 рублей дороже обычного. Покупая его, каждый может помочь локальным благотворительным организациям в городах фестиваля, а VK Fest удвоит вклад гостей в благотворительность.
Также VK Fest позаботился о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые посетят фестиваль: перед началом сооружения площадок во всех городах места проведения проверили на доступность для гостей на инвалидных колясках. Накануне события пройдет повторный тест-драйв с учетом пожеланий первых тестировщиков. Кроме того, официальный сайт фестиваля адаптирован для незрячих людей. Для людей с ограничениями по слуху специалисты переведут видеотрансляцию VK Fest на русский жестовый язык.
VK Fest считают самым известным фестивалем в России, показал опрос
Все гости VK Fest смогут проверить свое здоровье в зонах чекапов. Во всех городах желающим будет доступно бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Российский фонд помощи "Русфонд" бесплатно проведет проверку для всех, кто хочет стать донорами костного мозга. Медицинские работники исследуют набор генов, отвечающих за тканевую совместимость, а добровольцы после сдачи анализов и проверки на совместимость будут внесены в информационную систему "Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова".
В Москве и Санкт-Петербурге сотрудники фонда борьбы с инсультом "ОРБИ" предложат гостям пройти УЗИ сосудов шеи, а также узнать, как правильно измерять давление и сердечный ритм. Участники фестиваля смогут получить консультацию кардиолога или невролога и персональные рекомендации по здоровью, которые помогут избежать инсульта.
Ранее VK Fest анонсировал
финальный лайнап фестиваля во Владивостоке, Новосибирске, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, а также представил зоны фестиваля. На самом масштабном развлекательном событии страны выступят более 100 исполнителей, а гостей ожидают разнообразные активности: творческие и спортивные мастер-классы, яркие фотозоны, анимационные шоу и многое другое.