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VK Fest впервые будет переведен на жестовый язык

VK Fest впервые будет переведен на жестовый язык - РИА Новости, 26.05.2023

VK Fest впервые будет переведен на жестовый язык

VK Fest в этом году подготовил инициативы, которые сделают фестиваль доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. А гости и зрители VK Fest... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:53

2023-05-26T12:53

2023-05-26T12:53

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. VK Fest в этом году подготовил инициативы, которые сделают фестиваль доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. А гости и зрители VK Fest смогут помочь добрыми делами и пройти чекап.Участники VK Fest могут поддержать благотворительные организации покупкой "Добрых билетов" от VK Добра. Такой билет всего на 100 рублей дороже обычного. Покупая его, каждый может помочь локальным благотворительным организациям в городах фестиваля, а VK Fest удвоит вклад гостей в благотворительность.Также VK Fest позаботился о людях с ограниченными возможностями здоровья, которые посетят фестиваль: перед началом сооружения площадок во всех городах места проведения проверили на доступность для гостей на инвалидных колясках. Накануне события пройдет повторный тест-драйв с учетом пожеланий первых тестировщиков. Кроме того, официальный сайт фестиваля адаптирован для незрячих людей. Для людей с ограничениями по слуху специалисты переведут видеотрансляцию VK Fest на русский жестовый язык. Все гости VK Fest смогут проверить свое здоровье в зонах чекапов. Во всех городах желающим будет доступно бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Российский фонд помощи "Русфонд" бесплатно проведет проверку для всех, кто хочет стать донорами костного мозга. Медицинские работники исследуют набор генов, отвечающих за тканевую совместимость, а добровольцы после сдачи анализов и проверки на совместимость будут внесены в информационную систему "Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова".В Москве и Санкт-Петербурге сотрудники фонда борьбы с инсультом "ОРБИ" предложат гостям пройти УЗИ сосудов шеи, а также узнать, как правильно измерять давление и сердечный ритм. Участники фестиваля смогут получить консультацию кардиолога или невролога и персональные рекомендации по здоровью, которые помогут избежать инсульта.Ранее VK Fest анонсировал финальный лайнап фестиваля во Владивостоке, Новосибирске, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве, а также представил зоны фестиваля. На самом масштабном развлекательном событии страны выступят более 100 исполнителей, а гостей ожидают разнообразные активности: творческие и спортивные мастер-классы, яркие фотозоны, анимационные шоу и многое другое.

https://ria.ru/20230323/vkontakte-1860084347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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