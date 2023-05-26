https://ria.ru/20230526/usmanov-1874330409.html

Усманов рассчитывает на снятие уголовного преследования в Германии

Усманов рассчитывает на снятие уголовного преследования в Германии - РИА Новости, 26.05.2023

Усманов рассчитывает на снятие уголовного преследования в Германии

Российский бизнесмен Алишер Усманов рассчитывает, что его уголовное преследование в Германии после признания незаконными обысков на яхте и виллах будет... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:34

2023-05-26T13:34

2023-05-26T13:50

германия

алишер усманов

россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов рассчитывает, что его уголовное преследование в Германии после признания незаконными обысков на яхте и виллах будет прекращено, заявил РИА Новости представитель бизнесмена. В пятницу стало известно, что земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными и отменил постановления, вынесенные в сентябре 2022 года участковым судом Франкфурта-на-Майне, на обыск объектов недвижимости в ФРГ и на яхте "Дильбар", которые, как осенью 2022 года сообщали германские СМИ, были связаны с расследованием в отношении Алишера Усманова. "Мы приветствуем справедливое решение немецкого суда. Для нас с самого начала было очевидно отсутствие законных оснований для данного расследования, равно как не вызывал никаких сомнений политический характер уголовного преследования Алишера Усманова в ФРГ", - сказал собеседник агентства. По его словам, "выводы суда подчеркивают его полную бесперспективность и в очередной раз поднимают вопрос о целесообразности и обоснованности широкомасштабных следственных мероприятий с привлечением прессы, которые были оплачены немецкими налогоплательщиками". "Рассчитываем, что преследование Усманова в Германии будет прекращено", - заключил он. Как пояснил представитель Усманова, суд мотивировал свои решения тем, что Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне не смогла обосновать первоначальное подозрение в отношении Усманова, а источники, которые использовала прокуратура, не поддавались объективной проверке и представляли собой ничем не подкрепленные догадки. Суд также подверг критике целый ряд грубых формальных ошибок в постановлениях о производстве обыска.По мнению германских юристов Петера Гаувайлера и Томаса Фишера, которое привел представитель Усманова, выводы суда показали, что действия немецких следственных органов в отношении Усманова объективно не оправданы и имеют политическую подоплеку, и есть основания рассчитывать, что Германия возместит ущерб бизнесмену.

https://ria.ru/20230123/usmanov-1846768193.html

https://ria.ru/20221118/usmanov-1832662603.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

германия, алишер усманов, россия