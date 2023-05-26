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Усманов рассчитывает на снятие уголовного преследования в Германии - РИА Новости, 26.05.2023
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13:34 26.05.2023 (обновлено: 13:50 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/usmanov-1874330409.html
Усманов рассчитывает на снятие уголовного преследования в Германии
Усманов рассчитывает на снятие уголовного преследования в Германии - РИА Новости, 26.05.2023
Усманов рассчитывает на снятие уголовного преследования в Германии
Российский бизнесмен Алишер Усманов рассчитывает, что его уголовное преследование в Германии после признания незаконными обысков на яхте и виллах будет... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:34
2023-05-26T13:50
германия
алишер усманов
россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов рассчитывает, что его уголовное преследование в Германии после признания незаконными обысков на яхте и виллах будет прекращено, заявил РИА Новости представитель бизнесмена. В пятницу стало известно, что земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными и отменил постановления, вынесенные в сентябре 2022 года участковым судом Франкфурта-на-Майне, на обыск объектов недвижимости в ФРГ и на яхте "Дильбар", которые, как осенью 2022 года сообщали германские СМИ, были связаны с расследованием в отношении Алишера Усманова. "Мы приветствуем справедливое решение немецкого суда. Для нас с самого начала было очевидно отсутствие законных оснований для данного расследования, равно как не вызывал никаких сомнений политический характер уголовного преследования Алишера Усманова в ФРГ", - сказал собеседник агентства. По его словам, "выводы суда подчеркивают его полную бесперспективность и в очередной раз поднимают вопрос о целесообразности и обоснованности широкомасштабных следственных мероприятий с привлечением прессы, которые были оплачены немецкими налогоплательщиками". "Рассчитываем, что преследование Усманова в Германии будет прекращено", - заключил он. Как пояснил представитель Усманова, суд мотивировал свои решения тем, что Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне не смогла обосновать первоначальное подозрение в отношении Усманова, а источники, которые использовала прокуратура, не поддавались объективной проверке и представляли собой ничем не подкрепленные догадки. Суд также подверг критике целый ряд грубых формальных ошибок в постановлениях о производстве обыска.По мнению германских юристов Петера Гаувайлера и Томаса Фишера, которое привел представитель Усманова, выводы суда показали, что действия немецких следственных органов в отношении Усманова объективно не оправданы и имеют политическую подоплеку, и есть основания рассчитывать, что Германия возместит ущерб бизнесмену.
https://ria.ru/20230123/usmanov-1846768193.html
https://ria.ru/20221118/usmanov-1832662603.html
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германия, алишер усманов, россия
Германия, Алишер Усманов, Россия
Усманов рассчитывает на снятие уголовного преследования в Германии

Усманов рассчитывает на снятие уголовного преследования в ФРГ из-за незаконности обысков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлишер Усманов
Алишер Усманов - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алишер Усманов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов рассчитывает, что его уголовное преследование в Германии после признания незаконными обысков на яхте и виллах будет прекращено, заявил РИА Новости представитель бизнесмена.
В пятницу стало известно, что земельный суд Франкфурта-на-Майне признал незаконными и отменил постановления, вынесенные в сентябре 2022 года участковым судом Франкфурта-на-Майне, на обыск объектов недвижимости в ФРГ и на яхте "Дильбар", которые, как осенью 2022 года сообщали германские СМИ, были связаны с расследованием в отношении Алишера Усманова.
"Мы приветствуем справедливое решение немецкого суда. Для нас с самого начала было очевидно отсутствие законных оснований для данного расследования, равно как не вызывал никаких сомнений политический характер уголовного преследования Алишера Усманова в ФРГ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, "выводы суда подчеркивают его полную бесперспективность и в очередной раз поднимают вопрос о целесообразности и обоснованности широкомасштабных следственных мероприятий с привлечением прессы, которые были оплачены немецкими налогоплательщиками".
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Источник сообщил об уходе Усманова из бюро правления РСПП
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"Рассчитываем, что преследование Усманова в Германии будет прекращено", - заключил он.
Как пояснил представитель Усманова, суд мотивировал свои решения тем, что Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне не смогла обосновать первоначальное подозрение в отношении Усманова, а источники, которые использовала прокуратура, не поддавались объективной проверке и представляли собой ничем не подкрепленные догадки. Суд также подверг критике целый ряд грубых формальных ошибок в постановлениях о производстве обыска.
По мнению германских юристов Петера Гаувайлера и Томаса Фишера, которое привел представитель Усманова, выводы суда показали, что действия немецких следственных органов в отношении Усманова объективно не оправданы и имеют политическую подоплеку, и есть основания рассчитывать, что Германия возместит ущерб бизнесмену.
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