https://ria.ru/20230526/ukraina-1874331013.html

Белый дом пообещал новые пакеты помощи Украине

Белый дом пообещал новые пакеты помощи Украине - РИА Новости, 26.05.2023

Белый дом пообещал новые пакеты помощи Украине

Власти США в "ближайшие недели и месяцы" выделят ряд новых пакетов помощи Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T13:36

2023-05-26T13:36

2023-05-26T13:36

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джон кирби

нато

министерство обороны сша

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Власти США в "ближайшие недели и месяцы" выделят ряд новых пакетов помощи Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы идем в ногу с украинцами уже несколько месяцев, следя за тем, чтобы у них было все необходимое, если и когда они захотят начать контрнаступление... Я полностью уверен, что в ближайшие недели и месяцы вы увидите дополнительные пакеты помощи", - заявил Кирби в интервью телеканалу CNN. Ранее в четверг СМИ со ссылкой на несколько американских правительственных источников передавали, что США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Шеф Пентагона Ллойд Остин в свою очередь заявил, что США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на 65 миллиардов долларов. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html

https://ria.ru/20230525/plan-1874127418.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, джон кирби, нато, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр