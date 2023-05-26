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Белый дом пообещал новые пакеты помощи Украине - РИА Новости, 26.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:36 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/ukraina-1874331013.html
Белый дом пообещал новые пакеты помощи Украине
Белый дом пообещал новые пакеты помощи Украине - РИА Новости, 26.05.2023
Белый дом пообещал новые пакеты помощи Украине
Власти США в "ближайшие недели и месяцы" выделят ряд новых пакетов помощи Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:36
2023-05-26T13:36
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
джон кирби
нато
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Власти США в "ближайшие недели и месяцы" выделят ряд новых пакетов помощи Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. "Мы идем в ногу с украинцами уже несколько месяцев, следя за тем, чтобы у них было все необходимое, если и когда они захотят начать контрнаступление... Я полностью уверен, что в ближайшие недели и месяцы вы увидите дополнительные пакеты помощи", - заявил Кирби в интервью телеканалу CNN. Ранее в четверг СМИ со ссылкой на несколько американских правительственных источников передавали, что США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Шеф Пентагона Ллойд Остин в свою очередь заявил, что США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на 65 миллиардов долларов. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230526/nato-1874213852.html
https://ria.ru/20230525/plan-1874127418.html
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в мире, украина, сша, джон кирби, нато, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джон Кирби, НАТО, Министерство обороны США, Ситуация в ДНР и ЛНР
Белый дом пообещал новые пакеты помощи Украине

Белый дом заявил, что в ближайшие недели и месяцы выделит новые пакеты помощи Украине

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. Власти США в "ближайшие недели и месяцы" выделят ряд новых пакетов помощи Украине, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.
"Мы идем в ногу с украинцами уже несколько месяцев, следя за тем, чтобы у них было все необходимое, если и когда они захотят начать контрнаступление... Я полностью уверен, что в ближайшие недели и месяцы вы увидите дополнительные пакеты помощи", - заявил Кирби в интервью телеканалу CNN.
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Вчера, 08:00
Ранее в четверг СМИ со ссылкой на несколько американских правительственных источников передавали, что США в ближайшие дни намерены объявить о выделении нового пакета помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов. Шеф Пентагона Ллойд Остин в свою очередь заявил, что США вместе с союзниками оказали или намерены оказать Украине совокупную военную помощь на 65 миллиардов долларов.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДжон КирбиНАТОМинистерство обороны СШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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