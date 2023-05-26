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Американский полковник раскрыл, во что США хотят превратить Украину - РИА Новости, 26.05.2023
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11:04 26.05.2023 (обновлено: 16:11 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/ukraina-1874277884.html
Американский полковник раскрыл, во что США хотят превратить Украину
Американский полковник раскрыл, во что США хотят превратить Украину - РИА Новости, 26.05.2023
Американский полковник раскрыл, во что США хотят превратить Украину
Соединенные Штаты хотят заморозить конфликт на Украине и разделить страну на два государства, как это было с Кореей, заявил в интервью журналисту Стивену... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T11:04
2023-05-26T16:11
в мире
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пентагон
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты хотят заморозить конфликт на Украине и разделить страну на два государства, как это было с Кореей, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.&quot;Люди в Вашингтоне хотят превратить Украину в Корею, создать демилитаризованную зону и разместить свои войска на Западной Украине&quot;, — утверждает эксперт.Он отмечает, что Вашингтон сейчас хочет заморозки конфликта с дальнейшим разделением Украины ради установления военного присутствия в регионе рядом с Россией, но Москва не позволит этим планам свершиться.&quot;Такое желание этих людей лишь показывает то, насколько они совершенно глупы. Это просто бессмысленно&quot;, — подытожил бывший советник.Ранее Макгрегор заявлял, что США могут провести на Украине военную операцию в случае разгрома ВСУ российской армией.
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в мире, украина, россия, пентагон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Пентагон, Вооруженные силы Украины
Американский полковник раскрыл, во что США хотят превратить Украину

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США хотят сделать из Украины новую Корею

© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва в Киеве, Украина
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты хотят заморозить конфликт на Украине и разделить страну на два государства, как это было с Кореей, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«

"Люди в Вашингтоне хотят превратить Украину в Корею, создать демилитаризованную зону и разместить свои войска на Западной Украине", — утверждает эксперт.

Он отмечает, что Вашингтон сейчас хочет заморозки конфликта с дальнейшим разделением Украины ради установления военного присутствия в регионе рядом с Россией, но Москва не позволит этим планам свершиться.
«

"Такое желание этих людей лишь показывает то, насколько они совершенно глупы. Это просто бессмысленно", — подытожил бывший советник.

Ранее Макгрегор заявлял, что США могут провести на Украине военную операцию в случае разгрома ВСУ российской армией.
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