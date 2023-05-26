https://ria.ru/20230526/ukraina-1874277884.html

Американский полковник раскрыл, во что США хотят превратить Украину

Американский полковник раскрыл, во что США хотят превратить Украину - РИА Новости, 26.05.2023

Американский полковник раскрыл, во что США хотят превратить Украину

Соединенные Штаты хотят заморозить конфликт на Украине и разделить страну на два государства, как это было с Кореей, заявил в интервью журналисту Стивену... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:04

2023-05-26T11:04

2023-05-26T16:11

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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Соединенные Штаты хотят заморозить конфликт на Украине и разделить страну на два государства, как это было с Кореей, заявил в интервью журналисту Стивену Гарднеру экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор."Люди в Вашингтоне хотят превратить Украину в Корею, создать демилитаризованную зону и разместить свои войска на Западной Украине", — утверждает эксперт.Он отмечает, что Вашингтон сейчас хочет заморозки конфликта с дальнейшим разделением Украины ради установления военного присутствия в регионе рядом с Россией, но Москва не позволит этим планам свершиться."Такое желание этих людей лишь показывает то, насколько они совершенно глупы. Это просто бессмысленно", — подытожил бывший советник.Ранее Макгрегор заявлял, что США могут провести на Украине военную операцию в случае разгрома ВСУ российской армией.

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в мире, украина, россия, пентагон, вооруженные силы украины