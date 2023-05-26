https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874445541.html

В Приморье арестовали обвиняемых в избиении до смерти посетителя кафе

В Приморье арестовали обвиняемых в избиении до смерти посетителя кафе - РИА Новости, 26.05.2023

В Приморье арестовали обвиняемых в избиении до смерти посетителя кафе

Суд арестовал троих фигурантов, обвиняемых в избиении местного жителя у кафе в Уссурийске Приморского края, сообщает прокуратура региона в пятницу. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T19:01

2023-05-26T19:01

2023-05-26T19:01

убийство

происшествия

уссурийск

приморский край

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Суд арестовал троих фигурантов, обвиняемых в избиении местного жителя у кафе в Уссурийске Приморского края, сообщает прокуратура региона в пятницу. "С учетом позиции прокурора суд заключил под стражу на 1 месяц 13 суток двоих жителей Уссурийска... и иностранного гражданина 1987 года рождения..., обвиняемых в покушении на убийство", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что фигурант, обвиняемый в убийстве, взят под стражу 10 мая. Отмечается, что четверо мужчин, двое из которых иностранцы, вступили в конфликт с двумя пассажирами такси "из хулиганских побуждений". Одного пострадавшего избили, "не доведя до конца умысла на убийство", а второй после побоев умер. Конфликт, как сообщало СУСК по Приморскому краю, разразился 6 мая возле кафе по улице Ленинградской: четверо мужчин до смерти забили местного жителя, который в тот вечер отдыхал с семьей в кафе и вызвал такси, чтобы уехать домой. При этом тогда отмечалось, что все обвиняемые - "уроженцы иностранного государства". Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, четверо фигурантов ранее были соотечественниками, уроженцами одного иностранного государства. "Двое (из них - ред.) получили российское гражданство, поэтому иностранцами уже не являются", - сообщил источник, не уточнив деталей по двум другим обвиняемым. Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил руководителю приморского управления Владимиру Фомину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874418572.html

уссурийск

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

убийство, происшествия, уссурийск, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)