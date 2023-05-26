https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874445541.html
В Приморье арестовали обвиняемых в избиении до смерти посетителя кафе
В Приморье арестовали обвиняемых в избиении до смерти посетителя кафе - РИА Новости, 26.05.2023
В Приморье арестовали обвиняемых в избиении до смерти посетителя кафе
Суд арестовал троих фигурантов, обвиняемых в избиении местного жителя у кафе в Уссурийске Приморского края, сообщает прокуратура региона в пятницу. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:01
2023-05-26T19:01
2023-05-26T19:01
убийство
происшествия
уссурийск
приморский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Суд арестовал троих фигурантов, обвиняемых в избиении местного жителя у кафе в Уссурийске Приморского края, сообщает прокуратура региона в пятницу. "С учетом позиции прокурора суд заключил под стражу на 1 месяц 13 суток двоих жителей Уссурийска... и иностранного гражданина 1987 года рождения..., обвиняемых в покушении на убийство", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что фигурант, обвиняемый в убийстве, взят под стражу 10 мая. Отмечается, что четверо мужчин, двое из которых иностранцы, вступили в конфликт с двумя пассажирами такси "из хулиганских побуждений". Одного пострадавшего избили, "не доведя до конца умысла на убийство", а второй после побоев умер. Конфликт, как сообщало СУСК по Приморскому краю, разразился 6 мая возле кафе по улице Ленинградской: четверо мужчин до смерти забили местного жителя, который в тот вечер отдыхал с семьей в кафе и вызвал такси, чтобы уехать домой. При этом тогда отмечалось, что все обвиняемые - "уроженцы иностранного государства". Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, четверо фигурантов ранее были соотечественниками, уроженцами одного иностранного государства. "Двое (из них - ред.) получили российское гражданство, поэтому иностранцами уже не являются", - сообщил источник, не уточнив деталей по двум другим обвиняемым. Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил руководителю приморского управления Владимиру Фомину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874418572.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
убийство, происшествия, уссурийск, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Убийство, Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье арестовали обвиняемых в избиении до смерти посетителя кафе
Суд в Приморье арестовал трех обвиняемых в избиении до смерти посетителя кафе в Уссурийске
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости.
Суд арестовал троих фигурантов, обвиняемых в избиении местного жителя у кафе в Уссурийске Приморского края, сообщает прокуратура региона
в пятницу.
«
"С учетом позиции прокурора суд заключил под стражу на 1 месяц 13 суток двоих жителей Уссурийска... и иностранного гражданина 1987 года рождения..., обвиняемых в покушении на убийство", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве уточнили, что фигурант, обвиняемый в убийстве, взят под стражу 10 мая. Отмечается, что четверо мужчин, двое из которых иностранцы, вступили в конфликт с двумя пассажирами такси "из хулиганских побуждений". Одного пострадавшего избили, "не доведя до конца умысла на убийство", а второй после побоев умер.
Конфликт, как сообщало СУСК по Приморскому краю, разразился 6 мая возле кафе по улице Ленинградской: четверо мужчин до смерти забили местного жителя, который в тот вечер отдыхал с семьей в кафе и вызвал такси, чтобы уехать домой. При этом тогда отмечалось, что все обвиняемые - "уроженцы иностранного государства".
Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, четверо фигурантов ранее были соотечественниками, уроженцами одного иностранного государства. "Двое (из них - ред.) получили российское гражданство, поэтому иностранцами уже не являются", - сообщил источник, не уточнив деталей по двум другим обвиняемым.
Глава СК
РФ Александр Бастрыкин
ранее поручил руководителю приморского управления Владимиру Фомину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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