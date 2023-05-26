Рейтинг@Mail.ru
В Приморье арестовали обвиняемых в избиении до смерти посетителя кафе - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874445541.html
В Приморье арестовали обвиняемых в избиении до смерти посетителя кафе
В Приморье арестовали обвиняемых в избиении до смерти посетителя кафе - РИА Новости, 26.05.2023
В Приморье арестовали обвиняемых в избиении до смерти посетителя кафе
Суд арестовал троих фигурантов, обвиняемых в избиении местного жителя у кафе в Уссурийске Приморского края, сообщает прокуратура региона в пятницу. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T19:01
2023-05-26T19:01
убийство
происшествия
уссурийск
приморский край
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_738d697d3ecd81762058c4bbeb3bacdd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Суд арестовал троих фигурантов, обвиняемых в избиении местного жителя у кафе в Уссурийске Приморского края, сообщает прокуратура региона в пятницу. "С учетом позиции прокурора суд заключил под стражу на 1 месяц 13 суток двоих жителей Уссурийска... и иностранного гражданина 1987 года рождения..., обвиняемых в покушении на убийство", - говорится в сообщении. В надзорном ведомстве уточнили, что фигурант, обвиняемый в убийстве, взят под стражу 10 мая. Отмечается, что четверо мужчин, двое из которых иностранцы, вступили в конфликт с двумя пассажирами такси "из хулиганских побуждений". Одного пострадавшего избили, "не доведя до конца умысла на убийство", а второй после побоев умер. Конфликт, как сообщало СУСК по Приморскому краю, разразился 6 мая возле кафе по улице Ленинградской: четверо мужчин до смерти забили местного жителя, который в тот вечер отдыхал с семьей в кафе и вызвал такси, чтобы уехать домой. При этом тогда отмечалось, что все обвиняемые - "уроженцы иностранного государства". Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, четверо фигурантов ранее были соотечественниками, уроженцами одного иностранного государства. "Двое (из них - ред.) получили российское гражданство, поэтому иностранцами уже не являются", - сообщил источник, не уточнив деталей по двум другим обвиняемым. Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил руководителю приморского управления Владимиру Фомину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
https://ria.ru/20230526/ubiystvo-1874418572.html
уссурийск
приморский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787268319_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b0c490c78f459be1c47b6873c5a7b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
убийство, происшествия, уссурийск, приморский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Убийство, Происшествия, Уссурийск, Приморский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье арестовали обвиняемых в избиении до смерти посетителя кафе

Суд в Приморье арестовал трех обвиняемых в избиении до смерти посетителя кафе в Уссурийске

© Pexels/Sora ShimazakiМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© Pexels/Sora Shimazaki
Молоток в зале судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Суд арестовал троих фигурантов, обвиняемых в избиении местного жителя у кафе в Уссурийске Приморского края, сообщает прокуратура региона в пятницу.
«
"С учетом позиции прокурора суд заключил под стражу на 1 месяц 13 суток двоих жителей Уссурийска... и иностранного гражданина 1987 года рождения..., обвиняемых в покушении на убийство", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве уточнили, что фигурант, обвиняемый в убийстве, взят под стражу 10 мая. Отмечается, что четверо мужчин, двое из которых иностранцы, вступили в конфликт с двумя пассажирами такси "из хулиганских побуждений". Одного пострадавшего избили, "не доведя до конца умысла на убийство", а второй после побоев умер.
Конфликт, как сообщало СУСК по Приморскому краю, разразился 6 мая возле кафе по улице Ленинградской: четверо мужчин до смерти забили местного жителя, который в тот вечер отдыхал с семьей в кафе и вызвал такси, чтобы уехать домой. При этом тогда отмечалось, что все обвиняемые - "уроженцы иностранного государства".
Как уточнил РИА Новости источник в силовых структурах, четверо фигурантов ранее были соотечественниками, уроженцами одного иностранного государства. "Двое (из них - ред.) получили российское гражданство, поэтому иностранцами уже не являются", - сообщил источник, не уточнив деталей по двум другим обвиняемым.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее поручил руководителю приморского управления Владимиру Фомину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Житель Дагестана получил 17 лет колонии за убийство предпринимателя
Вчера, 17:15
 
УбийствоПроисшествияУссурийскПриморский крайРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала