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Житель Дагестана получил 17 лет колонии за убийство предпринимателя
Житель Дагестана получил 17 лет колонии за убийство предпринимателя - РИА Новости, 26.05.2023
Житель Дагестана получил 17 лет колонии за убийство предпринимателя
Суд приговорил жителя Дагестана к 17 годам лишения свободы за убийство руководителя коммерческой организации, сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:15
2023-05-26T17:15
2023-05-26T17:15
россия
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МАХАЧКАЛА, 26 мая - РИА Новости. Суд приговорил жителя Дагестана к 17 годам лишения свободы за убийство руководителя коммерческой организации, сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры республики. "Верховным судом Республики Дагестан … вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). … Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии особого режима", – говорится в сообщении. Установлено, что в январе 2022 года фигурант в составе организованной группы совершил убийство учредителя ООО. Мотивом стали корыстные побуждения, а именно– желание получить возможность распоряжаться частью незаконно полученного недвижимого имущества коммерческой организации. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Дагестана, речь идет об убийстве учредителя ООО "Гранит" Мурадхана Ризаева. Ранее в Следственном управлении СКР по республике сообщали, что утром 3 января 2022 года убийца несколько раз выстрелил в Ризаева из гладкоствольного огнестрельного оружия. От причиненных ранений мужчина скончался на месте.
https://ria.ru/20230524/ubiystvo-1873775816.html
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россия, происшествия
Житель Дагестана получил 17 лет колонии за убийство предпринимателя
Суд приговорил жителя Дагестана к 17 годам колонии за убийство предпринимателя