https://ria.ru/20230526/turtsiya-1874475856.html

Чавушоглу не рассчитывает на "оживление" процесса вступления Турции в ЕС

Чавушоглу не рассчитывает на "оживление" процесса вступления Турции в ЕС - РИА Новости, 26.05.2023

Чавушоглу не рассчитывает на "оживление" процесса вступления Турции в ЕС

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не рассчитывает на "оживление" процесса вступления Турции в ЕС в ближайшей перспективе. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T23:49

2023-05-26T23:49

2023-05-26T23:49

в мире

турция

мевлют чавушоглу

евросоюз

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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не рассчитывает на "оживление" процесса вступления Турции в ЕС в ближайшей перспективе. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. По его словам, членство в ЕС остается стратегической целью Турции, но при этом глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что Анкара будет развивать отношения со всеми странами региона, в частности Латинской Америкой, Африкой и странами Персидского залива. "Но я думаю, что процесс нашего членства в ЕС оживится в ближайшее время. И заметьте, что это не наша вина", - сказал Чавушоглу.

https://ria.ru/20230517/vybor-1872289535.html

турция

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в мире, турция, мевлют чавушоглу, евросоюз