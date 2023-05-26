https://ria.ru/20230526/turtsiya-1874475856.html
Чавушоглу не рассчитывает на "оживление" процесса вступления Турции в ЕС
Чавушоглу не рассчитывает на "оживление" процесса вступления Турции в ЕС - РИА Новости, 26.05.2023
Чавушоглу не рассчитывает на "оживление" процесса вступления Турции в ЕС
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не рассчитывает на "оживление" процесса вступления Турции в ЕС в ближайшей перспективе. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T23:49
2023-05-26T23:49
2023-05-26T23:49
в мире
турция
мевлют чавушоглу
евросоюз
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АНКАРА, 26 мая – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не рассчитывает на "оживление" процесса вступления Турции в ЕС в ближайшей перспективе. Турция в 1963 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС (в то время - ЕЭС), а в 1987 году подала заявку на членство в союзе. Однако переговоры о вступлении начались только в 2005 году, причем неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Сейчас открыты 16 из 35 глав переговорного досье. По его словам, членство в ЕС остается стратегической целью Турции, но при этом глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что Анкара будет развивать отношения со всеми странами региона, в частности Латинской Америкой, Африкой и странами Персидского залива. "Но я думаю, что процесс нашего членства в ЕС оживится в ближайшее время. И заметьте, что это не наша вина", - сказал Чавушоглу.
https://ria.ru/20230517/vybor-1872289535.html
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в мире, турция, мевлют чавушоглу, евросоюз
В мире, Турция, Мевлют Чавушоглу, Евросоюз
Чавушоглу не рассчитывает на "оживление" процесса вступления Турции в ЕС
Чавушоглу заявил, что не рассчитывает на "оживление" процесса вступления Турции в ЕС