https://ria.ru/20230526/turizm-1874265099.html

Строящийся аэровокзал Новокузнецка ускорит развитие туризма

Строящийся аэровокзал Новокузнецка ускорит развитие туризма - РИА Новости, 26.05.2023

Строящийся аэровокзал Новокузнецка ускорит развитие туризма

Строящийся аэровокзальный комплекс в Новокузнецке ускорит развитие туристической отрасли в южной агломерации Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:20

2023-05-26T10:20

2023-05-26T13:14

туризм

новокузнецк

сергей цивилев

туризм

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 26 мая – РИА Новости. Строящийся аэровокзальный комплекс в Новокузнецке ускорит развитие туристической отрасли в южной агломерации Кузбасса, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "Продолжается строительство нового аэровокзального комплекса международного аэропорта Новокузнецк им. Б.В. Волынова. Ввод в эксплуатацию нового терминала позволит увеличить пропускную способность аэропорта с 270 до 630 пассажиров в час. В 5-этажном здании общей площадью 19,5 тысячи квадратных метров будут оборудованы 3 телескопических трапа, 6 эскалаторов и 15 лифтов", – говорится в сообщении. Уточняется, что общий объем частных инвестиций в модернизацию аэропорта составляет около 6 миллиардов рублей. "Без современной транспортной инфраструктуры, прежде всего авиасообщения, невозможно полноценное и качественное развитие региона. Новый терминал в Новокузнецке очень ждут и жители, и гости города. Аэропорт – это первое, что видят прибывающие пассажиры, от его качества и комфорта во многом зависит впечатление от всего Кузбасса. Кроме того, аэровокзальный комплекс станет дополнительным фактором развития туристической отрасли в южной агломерации", – цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Отмечается, что на сегодняшний день полностью смонтированы и испытаны наружные инженерные сети. Готов каркас здания и алюминиевые конструкции фасада, началось остекление. Более чем на 50% выполнен монтаж кровли. Продолжается внутренняя отделка помещений (стяжка полов, устройство внутренних перегородок) и монтаж инженерных систем. В июне специалисты приступят к монтажу лифтов. На 80% готовы проезжая часть, парковки общей вместимостью более 370 машиномест и благоустройство привокзальной площади. Работы завершат летом. Большая часть оборудования и материалов для нового аэровокзала привезена и находится на складе, в том числе телескопические трапы, досмотровое оборудование, лифты и эскалаторы. Поставка системы обработки багажа ожидается с июля 2023 года, после чего начнется ее монтаж. Аэровокзальный комплекс в Новокузнецке планируется сдать в 2023 году. Международный аэропорт Новокузнецк им. Б.В. Волынова участвует в реализации национального проекта "Производительность труда" и успешно применяет бережливые технологии для более быстрого и эффективного обслуживания воздушных судов и пассажиров.

https://ria.ru/20221227/tramvay-1841605984.html

https://ria.ru/20230524/kuzbass-1873862139.html

новокузнецк

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

новокузнецк, сергей цивилев, туризм, кемеровская область