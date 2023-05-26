https://ria.ru/20230526/totalenergies-1874284382.html

Во Франции устроили протест перед съездом акционеров TotalEnergies

Во Франции устроили протест перед съездом акционеров TotalEnergies - РИА Новости, 26.05.2023

Во Франции устроили протест перед съездом акционеров TotalEnergies

Климатические активисты заблокировали вход в здание, где должен пройти съезд акционеров TotalEnergies, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T11:27

2023-05-26T11:27

2023-05-26T11:27

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ПАРИЖ, 26 мая - РИА Новости. Климатические активисты заблокировали вход в здание, где должен пройти съезд акционеров TotalEnergies, передает корреспондент РИА Новости. С раннего утра у входа в конгресс-центр, где пройдет очередной съезд акционеров французской энергетической компании, начали собираться десятки протестующих. Они держат плакаты с надписями "Прислушайтесь к ученым: больше ни одного проекта в сфере ископаемого топлива", "Total уничтожает, банки финансируют, мы противостоим", "Без социальной и налоговой нет климатической справедливости"/ Они скандруют: "Акционеры, ваши прибыли - преступление против человечества!". "Мы требуем от Total настоящих действий по защите климата, а не обманные декларации!", - сказал РИА Новости один из участников акции. Кругом дежурит полиция, которая сдерживает протестующих, пытающихся прорваться внутрь зала Плейель в центре Парижа, где пройдет мероприятие. В начале мая французская энергокомпания TotalEnergies подала в суд на климатическую организацию Greenpeace, которая ранее обвинила компанию в превышении заявленных выбросов СО2 в четыре раза. В Greenpeace отметили, что время подачи иска было намерено выбрано в преддверии съезда акционеров компании 26 мая. Как ранее сообщали СМИ, компания призвала своих акционеров голосовать против "любой климатической резолюции, противоречащей ее интересам". Климатические активисты призвали бойкотировать мероприятие. В феврале французская нефтегазовая компания TotalEnergies сообщила, что по итогам 2022 года нарастила чистую прибыль на 28%, до 20,526 миллиарда долларов. Чистая прибыль компании в первом квартале 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%, до 5,557 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230523/zheneva-1873624245.html

https://ria.ru/20230526/frantsiya-1874261388.html

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Влада Копылова

в мире, франция, total , париж