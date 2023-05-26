https://ria.ru/20230526/telekanal-1874262242.html
Гостелеканал в Хакасии подвергся атаке хакеров с IP-адресов из США
Гостелеканал в Хакасии подвергся атаке хакеров с IP-адресов из США - РИА Новости, 26.05.2023
Гостелеканал в Хакасии подвергся атаке хакеров с IP-адресов из США
Информационную инфраструктуру телеканала ГТРК "Хакасия" пытались взломать с IP-адресов, зарегистрированных в США, сообщает республиканский главк ФСБ. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:06
2023-05-26T10:06
2023-05-26T10:06
происшествия
республика хакасия
медиа - общество
сша
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Информационную инфраструктуру телеканала ГТРК "Хакасия" пытались взломать с IP-адресов, зарегистрированных в США, сообщает республиканский главк ФСБ. "В Хакасии УФСБ во взаимодействии с подразделением технической поддержки федерального СМИ ГТРК "Хакасия" пресечены попытки несанкционированного доступа в информационную инфраструктуру телеканала… Установлено, что попытки взлома совершены с использованием зарубежных IP-адресов, зарегистрированных в США", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в мае управление ФСБ зафиксировало компьютерное воздействие для внедрения вредоносного обеспечения для получения удаленного доступа к охраняемой законом информации. В данный момент воздействие хакеров нейтрализовано – электронные адреса, откуда были попытки доступа, заблокированы. По информации ведомства, ранее аналогичные действия способствовали преодолению информационной инфраструктуры радиостанций и телеканалов в ряде регионов России, в том числе в Москве, Московской, Белгородской, Воронежской областях, Татарстане, и распространению недостоверной информации.
https://ria.ru/20230526/inoagenty-1874248161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика хакасия, медиа - общество, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Хакасия, Медиа - Общество, США, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Гостелеканал в Хакасии подвергся атаке хакеров с IP-адресов из США
Телеканал ГТРК "Хакасия" попытались взломать с IP-адресов, зарегистрированных в США
КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Информационную инфраструктуру телеканала ГТРК "Хакасия" пытались взломать с IP-адресов, зарегистрированных в США, сообщает республиканский главк ФСБ.
"В Хакасии УФСБ во взаимодействии с подразделением технической поддержки федерального СМИ ГТРК "Хакасия" пресечены попытки несанкционированного доступа в информационную инфраструктуру телеканала… Установлено, что попытки взлома совершены с использованием зарубежных IP-адресов, зарегистрированных в США", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в мае управление ФСБ зафиксировало компьютерное воздействие для внедрения вредоносного обеспечения для получения удаленного доступа к охраняемой законом информации. В данный момент воздействие хакеров нейтрализовано – электронные адреса, откуда были попытки доступа, заблокированы.
По информации ведомства, ранее аналогичные действия способствовали преодолению информационной инфраструктуры радиостанций и телеканалов в ряде регионов России
, в том числе в Москве
, Московской, Белгородской, Воронежской областях
, Татарстане, и распространению недостоверной информации.
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