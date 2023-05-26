https://ria.ru/20230526/telekanal-1874262242.html

Гостелеканал в Хакасии подвергся атаке хакеров с IP-адресов из США

Гостелеканал в Хакасии подвергся атаке хакеров с IP-адресов из США - РИА Новости, 26.05.2023

Гостелеканал в Хакасии подвергся атаке хакеров с IP-адресов из США

Информационную инфраструктуру телеканала ГТРК "Хакасия" пытались взломать с IP-адресов, зарегистрированных в США, сообщает республиканский главк ФСБ. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T10:06

2023-05-26T10:06

2023-05-26T10:06

происшествия

республика хакасия

медиа - общество

сша

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОЯРСК, 26 мая - РИА Новости. Информационную инфраструктуру телеканала ГТРК "Хакасия" пытались взломать с IP-адресов, зарегистрированных в США, сообщает республиканский главк ФСБ. "В Хакасии УФСБ во взаимодействии с подразделением технической поддержки федерального СМИ ГТРК "Хакасия" пресечены попытки несанкционированного доступа в информационную инфраструктуру телеканала… Установлено, что попытки взлома совершены с использованием зарубежных IP-адресов, зарегистрированных в США", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что в мае управление ФСБ зафиксировало компьютерное воздействие для внедрения вредоносного обеспечения для получения удаленного доступа к охраняемой законом информации. В данный момент воздействие хакеров нейтрализовано – электронные адреса, откуда были попытки доступа, заблокированы. По информации ведомства, ранее аналогичные действия способствовали преодолению информационной инфраструктуры радиостанций и телеканалов в ряде регионов России, в том числе в Москве, Московской, Белгородской, Воронежской областях, Татарстане, и распространению недостоверной информации.

https://ria.ru/20230526/inoagenty-1874248161.html

республика хакасия

сша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика хакасия, медиа - общество, сша, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)