https://ria.ru/20230526/taksyur-1874233767.html

Украинский писатель Таксюр обвинил ПЦУ в заказе дела против него

Украинский писатель Таксюр обвинил ПЦУ в заказе дела против него - РИА Новости, 26.05.2023

Украинский писатель Таксюр обвинил ПЦУ в заказе дела против него

Украинский писатель и журналист Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за критику и симпатии к РФ, назвал раскольническую Православную церковь Украины РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T02:18

2023-05-26T02:18

2023-05-26T02:18

украина

киев

петр порошенко

константинопольский патриархат

православная церковь украины (пцу)

московский патриархат

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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Украинский писатель и журналист Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за критику и симпатии к РФ, назвал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) заказчиком дела против него. В августе прошлого года украинские СМИ писали, что Таксюр после пяти месяцев пребывания в СИЗО по подозрению в госизмене вышел на свободу под залог в размере 1,2 миллиона гривен. Семья писателя просила отпустить его из-под стражи из-за онкологического заболевания. Сам Таксюр считает уголовное дело против него преследованием за инакомыслие. Писатель неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима. "Союз православных журналистов" (СПЖ) в четверг сообщил, что Таксюра обменяли на следующий день после вынесения ему судебного приговора по статье "государственная измена". Ему дали 12 лет с конфискацией половины имущества. Ранее источник сообщил РИА Новости, что киевский тележурналист и поэт Ян Таксюр освобождён и находится в России. "Я оказался за решеткой из-за того, что делал программу. Мои тексты были только поводом… В действительности я был заказан - у меня есть информация - именно теми силами, которые связаны с ПЦУ, они заказали меня… Я пять лет вел передачу "Право на веру", из-за этого меня арестовали", - сказал Таксюр РИА Новости. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.

https://ria.ru/20230524/kalendar-1873970583.html

https://ria.ru/20230514/molitva-1871704800.html

украина

киев

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украина, киев, петр порошенко, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), московский патриархат