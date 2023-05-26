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Украинский писатель Таксюр обвинил ПЦУ в заказе дела против него - РИА Новости, 26.05.2023
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02:18 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/taksyur-1874233767.html
Украинский писатель Таксюр обвинил ПЦУ в заказе дела против него
Украинский писатель Таксюр обвинил ПЦУ в заказе дела против него - РИА Новости, 26.05.2023
Украинский писатель Таксюр обвинил ПЦУ в заказе дела против него
Украинский писатель и журналист Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за критику и симпатии к РФ, назвал раскольническую Православную церковь Украины РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T02:18
2023-05-26T02:18
украина
киев
петр порошенко
константинопольский патриархат
православная церковь украины (пцу)
московский патриархат
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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Украинский писатель и журналист Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за критику и симпатии к РФ, назвал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) заказчиком дела против него. В августе прошлого года украинские СМИ писали, что Таксюр после пяти месяцев пребывания в СИЗО по подозрению в госизмене вышел на свободу под залог в размере 1,2 миллиона гривен. Семья писателя просила отпустить его из-под стражи из-за онкологического заболевания. Сам Таксюр считает уголовное дело против него преследованием за инакомыслие. Писатель неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима. "Союз православных журналистов" (СПЖ) в четверг сообщил, что Таксюра обменяли на следующий день после вынесения ему судебного приговора по статье "государственная измена". Ему дали 12 лет с конфискацией половины имущества. Ранее источник сообщил РИА Новости, что киевский тележурналист и поэт Ян Таксюр освобождён и находится в России. "Я оказался за решеткой из-за того, что делал программу. Мои тексты были только поводом… В действительности я был заказан - у меня есть информация - именно теми силами, которые связаны с ПЦУ, они заказали меня… Я пять лет вел передачу "Право на веру", из-за этого меня арестовали", - сказал Таксюр РИА Новости. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230524/kalendar-1873970583.html
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украина, киев, петр порошенко, константинопольский патриархат, православная церковь украины (пцу), московский патриархат
Украина, Киев, Петр Порошенко, Константинопольский патриархат, Православная церковь Украины (ПЦУ), Московский Патриархат
Украинский писатель Таксюр обвинил ПЦУ в заказе дела против него

Украинский писатель Таксюр назвал раскольническую ПЦУ заказчиком дела против него

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудники полиции и Национальной гвардии Украины у въезда на территорию Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Украинский писатель и журналист Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за критику и симпатии к РФ, назвал раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) заказчиком дела против него.
В августе прошлого года украинские СМИ писали, что Таксюр после пяти месяцев пребывания в СИЗО по подозрению в госизмене вышел на свободу под залог в размере 1,2 миллиона гривен. Семья писателя просила отпустить его из-под стражи из-за онкологического заболевания. Сам Таксюр считает уголовное дело против него преследованием за инакомыслие. Писатель неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима.
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"Союз православных журналистов" (СПЖ) в четверг сообщил, что Таксюра обменяли на следующий день после вынесения ему судебного приговора по статье "государственная измена". Ему дали 12 лет с конфискацией половины имущества. Ранее источник сообщил РИА Новости, что киевский тележурналист и поэт Ян Таксюр освобождён и находится в России.
"Я оказался за решеткой из-за того, что делал программу. Мои тексты были только поводом… В действительности я был заказан - у меня есть информация - именно теми силами, которые связаны с ПЦУ, они заказали меня… Я пять лет вел передачу "Право на веру", из-за этого меня арестовали", - сказал Таксюр РИА Новости.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. А в январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
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УкраинаКиевПетр ПорошенкоКонстантинопольский патриархатПравославная церковь Украины (ПЦУ)Московский Патриархат
 
 
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