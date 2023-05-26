https://ria.ru/20230526/taksyur-1874231616.html
Писатель Таксюр назвал гонения на РПЦ самым тяжелым шагом киевских властей
Писатель Таксюр назвал гонения на РПЦ самым тяжелым шагом киевских властей - РИА Новости, 26.05.2023
Писатель Таксюр назвал гонения на РПЦ самым тяжелым шагом киевских властей
Украинский писатель и журналист Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за критику и симпатии к РФ, назвал гонения на Русскую православную церковь... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T01:28
2023-05-26T01:28
2023-05-26T01:28
религия
украинская православная церковь
русская православная церковь
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ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Украинский писатель и журналист Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за критику и симпатии к РФ, назвал гонения на Русскую православную церковь самым тяжелым шагом нынешней украинской власти. Ранее источник сообщил РИА Новости, что киевский тележурналист и поэт Ян Таксюр освобождён и находится в России. "Гонение на церковь есть гонение на самого Спасителя. Это самый аккордный, самый тяжелый шаг, который был сделан властью, на который не решался ни Порошенко, ни Ющенко (экс-президенты Украины), который тоже не был другом нашей церкви. Никто не решался. И вот этот шаг сделан. Я считаю этот шаг катастрофическим", - сказал Таксюр РИА Новости. Он уточнил, что нынешние украинские власти воспринимают Русскую православную церковь как враждебную структуру. "Вроде обкома партии или кабмина какого-то… Они не понимают, что, идя против церкви, они идут против Бога", - сказал писатель. Семидесятилетний Таксюр, которому ранее диагностировали серьезное онкологическое заболевание, был заподозрен украинскими властями в госизмене из-за критики действий киевского режима и пророссийских высказываний. Несколько месяцев он провел в тюрьме. В августе прошлого года украинские СМИ писали, что Таксюр после пяти месяцев пребывания в СИЗО по подозрению в госизмене вышел на свободу под залог в размере 1,2 миллиона гривен. Семья писателя просила отпустить его из-под стражи из-за онкологического заболевания. Сам Таксюр считает уголовное дело против него преследованием за инакомыслие. Писатель неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви и против действий киевского режима.
https://ria.ru/20230526/pisatel-1874228622.html
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украинская православная церковь, русская православная церковь
Религия, Украинская православная церковь, Русская православная церковь
Писатель Таксюр назвал гонения на РПЦ самым тяжелым шагом киевских властей
Украинский писатель Таксюр: гонения на РПЦ являются самым тяжелым шагом киевских властей
ЛУГАНСК, 26 мая - РИА Новости. Украинский писатель и журналист Ян Таксюр, которого преследовали киевские власти за критику и симпатии к РФ, назвал гонения на Русскую православную церковь самым тяжелым шагом нынешней украинской власти.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что киевский тележурналист и поэт Ян Таксюр освобождён и находится в России.
"Гонение на церковь есть гонение на самого Спасителя. Это самый аккордный, самый тяжелый шаг, который был сделан властью, на который не решался ни Порошенко, ни Ющенко (экс-президенты Украины), который тоже не был другом нашей церкви. Никто не решался. И вот этот шаг сделан. Я считаю этот шаг катастрофическим", - сказал Таксюр РИА Новости.
Он уточнил, что нынешние украинские власти воспринимают Русскую православную церковь
как враждебную структуру.
"Вроде обкома партии или кабмина какого-то… Они не понимают, что, идя против церкви, они идут против Бога", - сказал писатель.
Семидесятилетний Таксюр, которому ранее диагностировали серьезное онкологическое заболевание, был заподозрен украинскими властями в госизмене из-за критики действий киевского режима и пророссийских высказываний. Несколько месяцев он провел в тюрьме. В августе прошлого года украинские СМИ писали, что Таксюр после пяти месяцев пребывания в СИЗО по подозрению в госизмене вышел на свободу под залог в размере 1,2 миллиона гривен.
Семья писателя просила отпустить его из-под стражи из-за онкологического заболевания. Сам Таксюр считает уголовное дело против него преследованием за инакомыслие. Писатель неоднократно выступал в поддержку канонической Украинской православной церкви
и против действий киевского режима.
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