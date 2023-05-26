https://ria.ru/20230526/sviridova-1874324135.html
Алена Свиридова объяснила, почему осталась в России
Алена Свиридова объяснила, почему осталась в России - РИА Новости, 26.05.2023
Алена Свиридова объяснила, почему осталась в России
Певица Алена Свиридова в передаче "Жизнь и судьба" объяснила, почему осталась в России и не переехала к сыну в Канаду. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T14:25
2023-05-26T14:25
2023-05-26T14:25
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МОСКВА, 26 май – РИА Новости. Певица Алена Свиридова в передаче "Жизнь и судьба" объяснила, почему осталась в России и не переехала к сыну в Канаду. "Я люблю свою страну, свою землю. Я люблю путешествовать, но я буду жить здесь. Здесь мой дом, люди, которым я пою, мой язык. Важно, где находятся люди, которых ты любишь", – призналась она.Артистка также упомянула о старшем сыне Василии, который уже 20 лет проживает за границей."Мне хотелось дать ему возможность попутешествовать, увидеть мир. Он уехал учиться и остался. Он вряд ли уже вернется, у него там дом. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он был рядом со мной", – добавила исполнительница.Алена Свиридова родилась в Керчи. В 1993 году ради музыкальной карьеры переехала в Москву. По данным СМИ, исполнительница была членом Общественного совета по строительству Крымского моста. Она также выступала на его открытии, после чего на певицу завели уголовное дело на Украине.
https://ria.ru/20221115/sviridova-1831682901.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алена свиридова, россия, знаменитости, канада, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Алена Свиридова, Россия, Знаменитости, Канада, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Алена Свиридова объяснила, почему осталась в России
Алена Свиридова объяснила, почему осталась в России и не переехала к сыну за границу