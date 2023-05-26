https://ria.ru/20230526/sviridova-1874324135.html

Алена Свиридова объяснила, почему осталась в России

Алена Свиридова объяснила, почему осталась в России - РИА Новости, 26.05.2023

Алена Свиридова объяснила, почему осталась в России

Певица Алена Свиридова в передаче "Жизнь и судьба" объяснила, почему осталась в России и не переехала к сыну в Канаду. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T14:25

2023-05-26T14:25

2023-05-26T14:25

шоубиз

алена свиридова

россия

знаменитости

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музыка

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 26 май – РИА Новости. Певица Алена Свиридова в передаче "Жизнь и судьба" объяснила, почему осталась в России и не переехала к сыну в Канаду. "Я люблю свою страну, свою землю. Я люблю путешествовать, но я буду жить здесь. Здесь мой дом, люди, которым я пою, мой язык. Важно, где находятся люди, которых ты любишь", – призналась она.Артистка также упомянула о старшем сыне Василии, который уже 20 лет проживает за границей."Мне хотелось дать ему возможность попутешествовать, увидеть мир. Он уехал учиться и остался. Он вряд ли уже вернется, у него там дом. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы он был рядом со мной", – добавила исполнительница.Алена Свиридова родилась в Керчи. В 1993 году ради музыкальной карьеры переехала в Москву. По данным СМИ, исполнительница была членом Общественного совета по строительству Крымского моста. Она также выступала на его открытии, после чего на певицу завели уголовное дело на Украине.

https://ria.ru/20221115/sviridova-1831682901.html

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канада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алена свиридова, россия, знаменитости, канада, музыка, новости шоу-бизнеса