https://ria.ru/20230526/suek-1874264954.html
СУЭК вошла в число лидеров Национальной премии "Наш вклад"
СУЭК вошла в число лидеров Национальной премии "Наш вклад" - РИА Новости, 26.05.2023
СУЭК вошла в число лидеров Национальной премии "Наш вклад"
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) стала одним из лидеров Национальной премии "Наш вклад", войдя в верхнюю тройку в категории "Крупный бизнес",... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T10:18
2023-05-26T10:18
2023-05-26T10:18
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) стала одним из лидеров Национальной премии "Наш вклад", войдя в верхнюю тройку в категории "Крупный бизнес", сообщает пресс-служба компании.В Москве 25 мая подвели результаты премии "Наш вклад", присуждаемой за вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Победителей премии на торжественной церемонии приветствовал первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов.По данным пресс-службы, всего в этом году в финал премии вышли 129 российских компаний. СУЭК вошла в тройку лидеров категории "Крупный бизнес".При определении результатов оценивались программы СУЭК в сфере экологии (Кокуйское болото; "Инновации для чистого неба"; Экологический марафон "Zубочистка"; совместный проект "Бумбатл"), образования (Академия Карбона; Трудовые отряды СУЭК; Классы СУЭК; "Двадцатка добровольцев"), малого и среднего предпринимательства (Школа социального предпринимательства), здравоохранения (Совершенствование системы здравпунктов), жилья и городской среды (грантовый конкурс "Комфортная среда обитания"), демографии ("Ветеранские смены" и Профилактическая программа по борьбе с курением), культуры (Культурные чтения. Кузбасс и Культурные чтения Красноярский край).Оператор премии "Наш вклад" - АНО "Национальные приоритеты". Премия — механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов. Финалистам премии, прошедшим тщательный отбор, присваивается статус "Партнер национальных проектов". СУЭК стала в 2021 году одной из первых российских компаний, удостоенных статуса "Партнер национальных проектов" - за вклад в реализацию целей и задач сразу нескольких национальных проектов. Этот статус СУЭК был подтвержден и в текущем году.СУЭК – крупнейшая угольная компания России и одна из ведущих угольно-энергетических компаний в мире, входит в четверку крупнейших поставщиков угля на мировой угольный рынок. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 субъектах РФ. На них работают 73 тысячи человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, россия, сибирская угольная энергетическая компания
Новости СУЭК, Новости компаний - Экономика, Россия, Сибирская угольная энергетическая компания
МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) стала одним из лидеров Национальной премии "Наш вклад", войдя в верхнюю тройку в категории "Крупный бизнес", сообщает пресс-служба компании.
В Москве
25 мая подвели результаты премии "Наш вклад", присуждаемой за вклад бизнеса и НКО в достижение национальных целей и реализацию национальных проектов. Победителей премии на торжественной церемонии приветствовал первый зампредседателя правительства РФ Андрей Белоусов
.
По данным пресс-службы, всего в этом году в финал премии вышли 129 российских компаний. СУЭК вошла в тройку лидеров категории "Крупный бизнес".
При определении результатов оценивались программы СУЭК в сфере экологии (Кокуйское болото; "Инновации для чистого неба"; Экологический марафон "Zубочистка"; совместный проект "Бумбатл"), образования (Академия Карбона; Трудовые отряды СУЭК; Классы СУЭК; "Двадцатка добровольцев"), малого и среднего предпринимательства (Школа социального предпринимательства), здравоохранения (Совершенствование системы здравпунктов), жилья и городской среды (грантовый конкурс "Комфортная среда обитания"), демографии ("Ветеранские смены" и Профилактическая программа по борьбе с курением), культуры (Культурные чтения. Кузбасс и Культурные чтения Красноярский край).
СУЭК планирует в 2023 году втрое увеличить экспорт угля в Китай
Оператор премии "Наш вклад" - АНО "Национальные приоритеты". Премия — механизм публичного признания вклада бизнеса и НКО в достижение целей и задач национальных проектов. Финалистам премии, прошедшим тщательный отбор, присваивается статус "Партнер национальных проектов". СУЭК стала в 2021 году одной из первых российских компаний, удостоенных статуса "Партнер национальных проектов" - за вклад в реализацию целей и задач сразу нескольких национальных проектов. Этот статус СУЭК был подтвержден и в текущем году.
СУЭК – крупнейшая угольная компания России и одна из ведущих угольно-энергетических компаний в мире, входит в четверку крупнейших поставщиков угля на мировой угольный рынок. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 12 субъектах РФ. На них работают 73 тысячи человек.