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Совет директоров "ФосАгро" признал успешным ход реализации Стратегии-2025 - РИА Новости, 26.05.2023
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17:03 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/strategiya-1874410977.html
Совет директоров "ФосАгро" признал успешным ход реализации Стратегии-2025
Совет директоров "ФосАгро" признал успешным ход реализации Стратегии-2025 - РИА Новости, 26.05.2023
Совет директоров "ФосАгро" признал успешным ход реализации Стратегии-2025
Совет директоров ПАО "ФосАгро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, признал успешным ход реализации стратегии развития компании РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:03
2023-05-26T17:03
фосагро
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Совет директоров ПАО "ФосАгро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, признал успешным ход реализации стратегии развития компании до 2025 года, сообщает пресс-служба "ФосАгро".На заседании совета директоров был заслушан доклад генерального директора Михаила Рыбникова об итогах реализации стратегии развития Общества в 2022 году и основных направлениях работы в 2023 году."В прошлом году и первом квартале 2023 года мы продолжили реализацию долгосрочной стратегии развития компании, в фундамент которой заложено стремление к постоянному повышению эффективности производств и выпуска экоэффективной продукции при сохранении курса на устойчивость и социальную ответственность", - цитирует пресс-служба слова Рыбникова.По его словам, результатом последовательного исполнения стратегических инициатив стало завоеванное доверие инвесторов и рост привлекательности акций компании. С момента выхода на IPO в 2011 году капитализация "ФосАгро" выросла почти в семь раз, достигнув триллиона рублей. По этому показателю "ФосАгро" вошла в десятку крупнейших компаний РФ, так называемых "голубых фишек" Мосбиржи. Общее число акционеров "ФосАгро" с 2011 года выросло почти в тысячу раз до более 245 тысяч.Кроме того, в первом квартале "ФосАгро" удалось нарастить выпуск агрохимической продукции на 6,1% - до более 2,8 миллиона тонн. Данного роста удалось достичь преимущественно благодаря реализации инвестиционного проекта по строительству нового производственного комплекса в Волхове, который в этом году будет выведен на проектную мощность.Рыбников отметил, что значительный рост достигнут по фосфорсодержащим удобрениям MAP и DAP, а также ЖКУ. Объем выпуска азотных удобрений вырос на семь процентов, фосфорной кислоты на 16%."В рамках реализации масштабной инвестпрограммы, на которую в этом году выделены рекордные 67 миллиардов рублей, мы продолжаем как развитие нашей рудно-сырьевой базы, так и модернизацию, и расширение наших производственных комплексов", - сказал гендиректор компании.До конца года намечен ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса десятого горизонта Кировского рудника. В Череповце, помимо модернизации мощностей по производству аммиака, фосфорной кислоты и сернокислотного производства, в этом году стартует проект по дальнейшему наращиванию переработки апатитового концентрата."В Балакове до конца года завершатся проекты по увеличению выпуска кормовых фосфатов и серной кислоты, идет реализация третьего этапа развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений МАФ/ДАФ/NPS/NPK. Кроме того, анализируется возможность строительства новых комплексов по производству аммиака и карбамида в Череповце и Волхове", - заявил Рыбников.
https://realty.ria.ru/20230419/fosagro-1866331366.html
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фосагро, череповец, россия, московская биржа
ФосАгро, Череповец, Россия, Московская биржа

Совет директоров "ФосАгро" признал успешным ход реализации Стратегии-2025

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
Логотип компании Фосагро на Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип компании "Фосагро" на Петербургском международном экономическом форуме
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МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Совет директоров ПАО "ФосАгро", одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, признал успешным ход реализации стратегии развития компании до 2025 года, сообщает пресс-служба "ФосАгро".
На заседании совета директоров был заслушан доклад генерального директора Михаила Рыбникова об итогах реализации стратегии развития Общества в 2022 году и основных направлениях работы в 2023 году.
"В прошлом году и первом квартале 2023 года мы продолжили реализацию долгосрочной стратегии развития компании, в фундамент которой заложено стремление к постоянному повышению эффективности производств и выпуска экоэффективной продукции при сохранении курса на устойчивость и социальную ответственность", - цитирует пресс-служба слова Рыбникова.
По его словам, результатом последовательного исполнения стратегических инициатив стало завоеванное доверие инвесторов и рост привлекательности акций компании. С момента выхода на IPO в 2011 году капитализация "ФосАгро" выросла почти в семь раз, достигнув триллиона рублей. По этому показателю "ФосАгро" вошла в десятку крупнейших компаний РФ, так называемых "голубых фишек" Мосбиржи. Общее число акционеров "ФосАгро" с 2011 года выросло почти в тысячу раз до более 245 тысяч.
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Кроме того, в первом квартале "ФосАгро" удалось нарастить выпуск агрохимической продукции на 6,1% - до более 2,8 миллиона тонн. Данного роста удалось достичь преимущественно благодаря реализации инвестиционного проекта по строительству нового производственного комплекса в Волхове, который в этом году будет выведен на проектную мощность.
Рыбников отметил, что значительный рост достигнут по фосфорсодержащим удобрениям MAP и DAP, а также ЖКУ. Объем выпуска азотных удобрений вырос на семь процентов, фосфорной кислоты на 16%.
«
"В рамках реализации масштабной инвестпрограммы, на которую в этом году выделены рекордные 67 миллиардов рублей, мы продолжаем как развитие нашей рудно-сырьевой базы, так и модернизацию, и расширение наших производственных комплексов", - сказал гендиректор компании.
До конца года намечен ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса десятого горизонта Кировского рудника. В Череповце, помимо модернизации мощностей по производству аммиака, фосфорной кислоты и сернокислотного производства, в этом году стартует проект по дальнейшему наращиванию переработки апатитового концентрата.
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"В Балакове до конца года завершатся проекты по увеличению выпуска кормовых фосфатов и серной кислоты, идет реализация третьего этапа развития производственного комплекса с созданием гибкой схемы выпуска удобрений МАФ/ДАФ/NPS/NPK. Кроме того, анализируется возможность строительства новых комплексов по производству аммиака и карбамида в Череповце и Волхове", - заявил Рыбников.
 
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