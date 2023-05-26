https://ria.ru/20230526/ssha-1874295922.html

МИД призвал заниматься управлением тотальным кризисом в отношениях с США

МИД призвал заниматься управлением тотальным кризисом в отношениях с США - РИА Новости, 26.05.2023

МИД призвал заниматься управлением тотальным кризисом в отношениях с США

Нужно заниматься управлением тотальным кризисом в отношениях Москвы и Вашингтона независимо от того, кто придет к власти в США по итогам выборов президента в... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T12:05

2023-05-26T12:05

2023-05-26T12:05

сша

сергей рябков

политика

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нужно заниматься управлением тотальным кризисом в отношениях Москвы и Вашингтона независимо от того, кто придет к власти в США по итогам выборов президента в 2024 году, на сегодняшний день повестка дня убогая, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я в данном случае абстрагируюсь полностью от оценок, у кого какие шансы в начинающейся предвыборной гонке в США, что там будет происходить - это не наше дело, нас это совершенно не касается. И что бы ни было, мы будем готовы продолжать диалог с теми, кто там придет к власти, кто там останется у власти, кто там будет занимать другие должности, но все равно будет на что-то влиять. Это не вопрос какого-то перечня приоритетов, никоим образом. У нас есть конкретная повестка дня, она убогая на сегодня, в некоторых аспектах она несет элемент угрозы дальнейшего обострения - вот этим надо заниматься", - сказал Рябков. "Надо заниматься управлением тотальным кризисом в российско-американских отношениях независимо от того, кто, как и когда придет или не придет к власти по итогам выборов будущего года в США", - подчеркнул он в интервью изданию "Международная жизнь". Рябков отметил, что сегодня в консолидации американской правящей верхушки на антироссийской основе, независимо от ее партийной принадлежности, "дело зашло очень далеко". "Вот эта ситуация, на мой взгляд, приобретает характер обстоятельства непреодолимой силы", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20230526/ssha-1874235240.html

сша

россия

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Кирилл Волков

сша, сергей рябков, политика, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)