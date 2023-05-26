https://ria.ru/20230526/ssha-1874232143.html

Эксперт объяснила, как убийство Флойда изменило работу американской полиции

Эксперт объяснила, как убийство Флойда изменило работу американской полиции - РИА Новости, 26.05.2023

Эксперт объяснила, как убийство Флойда изменило работу американской полиции

Убийство в 2020 году афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировало многие важные изменения в работе полиции США "на местах", однако не побудило конгресс принять... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T01:45

2023-05-26T01:45

2023-05-26T01:45

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ВАШИНГТОН, 26 мая – РИА Новости. Убийство в 2020 году афроамериканца Джорджа Флойда спровоцировало многие важные изменения в работе полиции США "на местах", однако не побудило конгресс принять меры на политическом уровне, заявила РИА Новости бывшая помощница прокурора округа Колумбия и эксперт в области уголовного права Кэми Чавис. "То, что произошло после смерти Джорджа Флойда, было значимым, но не напрасным. Многое изменилось на местном уровне, но не в конгрессе. У них не оказалось политической воли. Возникло противодействие работе прогрессивных прокуроров. Это беспокоит меня, поскольку я считаю, что существует проблема дезинформации касательно уровня преступности. Это используется, чтобы запугать людей", - сказала Чавис по случаю третьей годовщины убийства афроамериканца. По мнению Чавис, "расового примирения" в США до сих пор не произошло, однако резонансные события трехлетней давности помогли новому поколению осознать проблемы, которые страна уже переживала в прошлом. Как отметила собеседница, каждое поколение в Штатах в той или иной форме сталкивалось с полицейским насилием. "В случае с Флойдом у нас было видео, которое стало вирусным. Это стало первым случаем за долгое время, когда мир обратил внимание на методы работы полиции. Затем этого парня (Дерека Шовина – ред.) привлекли к суду, что происходит не очень часто", - напомнила она. Двадцать пятого мая 2020 года сотрудники полиции в Миннеаполисе (штат Миннесота) надели на Флойда наручники, повалили его на землю и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. На кадрах с места было видно, как Флойд несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. Его гибель спровоцировала массовые беспорядки по всей территории США, сопровождавшиеся вандализмом и насилием, а также оживила дискуссию об отношении полицейских к темнокожим и необходимости реформировать правоохранительные органы.

https://ria.ru/20230113/blm-1844529983.html

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в мире, сша, колумбия, миннеаполис, джордж флойд