https://ria.ru/20230526/spetsoperatsiya-1874416961.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 26.05.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:28

2023-05-26T17:28

2023-05-26T17:58

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

харьковская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 25 мая 2023 годаЗа минувшие сутки российские подразделения нанесли противнику огневое поражение в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Пресечены действия двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Продолжаются бои за Авдеевку и Марьинку.Параллельно ликвидированы 92 района скопления живой силы и техники, 78 артиллерийских расчетов, склад боеприпасов. Средства ПВО сбили десять реактивных снарядов РСЗО HIMARS, две ракеты Storm Shadow, оперативно-тактическую ракету "Гром-2" и 20 беспилотников.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 429 самолетов, 235 вертолетов, 4341 беспилотник, 424 зенитных ракетных комплекса, 1100 реактивных систем залпового огня, 9302 танка и других бронемашин, 4908 орудий полевой артиллерии и 10464 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

харьковская область

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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