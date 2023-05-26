https://ria.ru/20230526/sotrudnichestvo-1874417234.html

Путин оценил потенциал экономического сотрудничества с Бразилией

Путин оценил потенциал экономического сотрудничества с Бразилией - РИА Новости, 26.05.2023

Путин оценил потенциал экономического сотрудничества с Бразилией

Бразилия - ведущий торгово-экономический партнёр России в Латинской Америке, и потенциал взаимодействия очень хороший, из-за сложностей в расчётах торговый... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T17:10

2023-05-26T17:10

2023-05-26T17:29

экономика

бразилия

владимир путин

россия

латинская америка

луис инасиу лула да силва

деловая россия

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бразилия - ведущий торгово-экономический партнёр России в Латинской Америке, и потенциал взаимодействия очень хороший, из-за сложностей в расчётах торговый оборот "чуть-чуть припал", ситуацию будут исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин.В пятницу глава российского государства провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой."Бразилия - ведущий торгово-экономический партнёр России в Латинской Америке, у нас правда из-за сложностей в расчётах чуть-чуть припал торговый оборот, но в целом потенциал очень хороший, а в прошлом году он был рекордным", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия"."Потенциал хороший. Я думаю, что ситуацию будем исправлять так, как мы это делаем и по другим странам, по другим регионам мира. И здесь выход простой - это переход на расчёты в национальных валютах", - добавил он.

https://ria.ru/20230524/briks-1873761940.html

бразилия

россия

латинская америка

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, бразилия, владимир путин, россия, латинская америка, луис инасиу лула да силва, деловая россия