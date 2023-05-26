https://ria.ru/20230526/sotrudnichestvo-1874417234.html
Путин оценил потенциал экономического сотрудничества с Бразилией
Путин оценил потенциал экономического сотрудничества с Бразилией - РИА Новости, 26.05.2023
Путин оценил потенциал экономического сотрудничества с Бразилией
Бразилия - ведущий торгово-экономический партнёр России в Латинской Америке, и потенциал взаимодействия очень хороший, из-за сложностей в расчётах торговый... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:10
2023-05-26T17:10
2023-05-26T17:29
экономика
бразилия
владимир путин
россия
латинская америка
луис инасиу лула да силва
деловая россия
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бразилия - ведущий торгово-экономический партнёр России в Латинской Америке, и потенциал взаимодействия очень хороший, из-за сложностей в расчётах торговый оборот "чуть-чуть припал", ситуацию будут исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин.В пятницу глава российского государства провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой."Бразилия - ведущий торгово-экономический партнёр России в Латинской Америке, у нас правда из-за сложностей в расчётах чуть-чуть припал торговый оборот, но в целом потенциал очень хороший, а в прошлом году он был рекордным", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия"."Потенциал хороший. Я думаю, что ситуацию будем исправлять так, как мы это делаем и по другим странам, по другим регионам мира. И здесь выход простой - это переход на расчёты в национальных валютах", - добавил он.
https://ria.ru/20230524/briks-1873761940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бразилия, владимир путин, россия, латинская америка, луис инасиу лула да силва, деловая россия
Экономика, Бразилия, Владимир Путин, Россия, Латинская Америка, Луис Инасиу Лула да Силва, Деловая Россия
Путин оценил потенциал экономического сотрудничества с Бразилией
Путин назвал потенциал экономического сотрудничества с Бразилией хорошим