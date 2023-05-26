Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил потенциал экономического сотрудничества с Бразилией - РИА Новости, 26.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 26.05.2023 (обновлено: 17:29 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/sotrudnichestvo-1874417234.html
Путин оценил потенциал экономического сотрудничества с Бразилией
Путин оценил потенциал экономического сотрудничества с Бразилией - РИА Новости, 26.05.2023
Путин оценил потенциал экономического сотрудничества с Бразилией
Бразилия - ведущий торгово-экономический партнёр России в Латинской Америке, и потенциал взаимодействия очень хороший, из-за сложностей в расчётах торговый... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T17:10
2023-05-26T17:29
экономика
бразилия
владимир путин
россия
латинская америка
луис инасиу лула да силва
деловая россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873788924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a121334ed3eb43e1500fcdbd522ee56d.jpg
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бразилия - ведущий торгово-экономический партнёр России в Латинской Америке, и потенциал взаимодействия очень хороший, из-за сложностей в расчётах торговый оборот "чуть-чуть припал", ситуацию будут исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин.В пятницу глава российского государства провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой.&quot;Бразилия - ведущий торгово-экономический партнёр России в Латинской Америке, у нас правда из-за сложностей в расчётах чуть-чуть припал торговый оборот, но в целом потенциал очень хороший, а в прошлом году он был рекордным&quot;, - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации &quot;Деловая Россия&quot;."Потенциал хороший. Я думаю, что ситуацию будем исправлять так, как мы это делаем и по другим странам, по другим регионам мира. И здесь выход простой - это переход на расчёты в национальных валютах", - добавил он.
https://ria.ru/20230524/briks-1873761940.html
бразилия
россия
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/18/1873788924_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_fb9ffe09043f6a7664edb5df9c1a9482.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, бразилия, владимир путин, россия, латинская америка, луис инасиу лула да силва, деловая россия
Экономика, Бразилия, Владимир Путин, Россия, Латинская Америка, Луис Инасиу Лула да Силва, Деловая Россия
Путин оценил потенциал экономического сотрудничества с Бразилией

Путин назвал потенциал экономического сотрудничества с Бразилией хорошим

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бразилия - ведущий торгово-экономический партнёр России в Латинской Америке, и потенциал взаимодействия очень хороший, из-за сложностей в расчётах торговый оборот "чуть-чуть припал", ситуацию будут исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин.
В пятницу глава российского государства провел переговоры с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой.
«

"Бразилия - ведущий торгово-экономический партнёр России в Латинской Америке, у нас правда из-за сложностей в расчётах чуть-чуть припал торговый оборот, но в целом потенциал очень хороший, а в прошлом году он был рекордным", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"Потенциал хороший. Я думаю, что ситуацию будем исправлять так, как мы это делаем и по другим странам, по другим регионам мира. И здесь выход простой - это переход на расчёты в национальных валютах", - добавил он.
Встреча лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Во Франции рассказали о неожиданном союзнике России
24 мая, 05:06
 
ЭкономикаБразилияВладимир ПутинРоссияЛатинская АмерикаЛуис Инасиу Лула да СилваДеловая Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала