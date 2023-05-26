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"Ты всего лишь клерк". Немцы высмеяли Шольца после заявления о Путине - РИА Новости, 26.05.2023
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15:32 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/sholts-1874376379.html
"Ты всего лишь клерк". Немцы высмеяли Шольца после заявления о Путине
"Ты всего лишь клерк". Немцы высмеяли Шольца после заявления о Путине - РИА Новости, 26.05.2023
"Ты всего лишь клерк". Немцы высмеяли Шольца после заявления о Путине
Читатели Der Spiegel отреагировали на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, изъявившего желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:32
2023-05-26T15:32
политика
германия
россия
украина
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели Der Spiegel отреагировали на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, изъявившего желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным."С каким внешнеполитическим весом и авторитетом Олаф Шольц собрался вести разговор, который заинтересовал бы Путина? Ни один генеральный директор не будет вести переговоры с каким-нибудь клерком своего конкурента", — заметил Benedikt_XVII."Это опять не понравится Мельнику. Но не то, чтобы в наказание они вновь вернули его к нам. Кстати, новый посол добился на дипломатическом поприще значительно большего для поддержки Украины Германией, чем его предшественник своим постоянным хамством", — написал Greenwich."Возможно, Шольцу нужно оставить это дело и вместо этого больше думать о нашей экономике. Может быть, мы смогли бы поставлять оружие обеим сторонам, как США во время Второй мировой войны", — высказался Mikel."Путин так же "горит желанием" говорить с Шольцем, как и с (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским. Переговоры должны вести США и Россия", — подытожил пользователь Klar.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин общаться с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил, что не знает о намерениях немецкого политика позвонить российскому лидеру, но разговаривать надо и Путин открыт для диалога с целью защиты интересов своей страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874149393.html
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политика, германия, россия, украина, олаф шольц, владимир путин
Политика, Германия, Россия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Путин
"Ты всего лишь клерк". Немцы высмеяли Шольца после заявления о Путине

Читатели Der Spiegel подняли на смех Шольца, захотевшего вновь поговорить с Путиным

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели Der Spiegel отреагировали на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, изъявившего желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным.
«
"С каким внешнеполитическим весом и авторитетом Олаф Шольц собрался вести разговор, который заинтересовал бы Путина? Ни один генеральный директор не будет вести переговоры с каким-нибудь клерком своего конкурента", — заметил Benedikt_XVII.
"Это опять не понравится Мельнику. Но не то, чтобы в наказание они вновь вернули его к нам. Кстати, новый посол добился на дипломатическом поприще значительно большего для поддержки Украины Германией, чем его предшественник своим постоянным хамством", — написал Greenwich.
"Возможно, Шольцу нужно оставить это дело и вместо этого больше думать о нашей экономике. Может быть, мы смогли бы поставлять оружие обеим сторонам, как США во время Второй мировой войны", — высказался Mikel.
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"Путин так же "горит желанием" говорить с Шольцем, как и с (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским. Переговоры должны вести США и Россия", — подытожил пользователь Klar.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин общаться с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил, что не знает о намерениях немецкого политика позвонить российскому лидеру, но разговаривать надо и Путин открыт для диалога с целью защиты интересов своей страны.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ПолитикаГерманияРоссияУкраинаОлаф ШольцВладимир Путин
 
 
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