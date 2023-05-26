https://ria.ru/20230526/sholts-1874376379.html

"Ты всего лишь клерк". Немцы высмеяли Шольца после заявления о Путине

"Ты всего лишь клерк". Немцы высмеяли Шольца после заявления о Путине - РИА Новости, 26.05.2023

"Ты всего лишь клерк". Немцы высмеяли Шольца после заявления о Путине

Читатели Der Spiegel отреагировали на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, изъявившего желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T15:32

2023-05-26T15:32

2023-05-26T15:32

политика

германия

россия

украина

олаф шольц

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848205352_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_41215704c3fa7e68dc89c4fa1226f50b.jpg

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели Der Spiegel отреагировали на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, изъявившего желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным."С каким внешнеполитическим весом и авторитетом Олаф Шольц собрался вести разговор, который заинтересовал бы Путина? Ни один генеральный директор не будет вести переговоры с каким-нибудь клерком своего конкурента", — заметил Benedikt_XVII."Это опять не понравится Мельнику. Но не то, чтобы в наказание они вновь вернули его к нам. Кстати, новый посол добился на дипломатическом поприще значительно большего для поддержки Украины Германией, чем его предшественник своим постоянным хамством", — написал Greenwich."Возможно, Шольцу нужно оставить это дело и вместо этого больше думать о нашей экономике. Может быть, мы смогли бы поставлять оружие обеим сторонам, как США во время Второй мировой войны", — высказался Mikel."Путин так же "горит желанием" говорить с Шольцем, как и с (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским. Переговоры должны вести США и Россия", — подытожил пользователь Klar.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин общаться с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил, что не знает о намерениях немецкого политика позвонить российскому лидеру, но разговаривать надо и Путин открыт для диалога с целью защиты интересов своей страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230525/sanktsii-1874149393.html

https://ria.ru/20230524/evropa-1873621075.html

германия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, германия, россия, украина, олаф шольц, владимир путин