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"Ты всего лишь клерк". Немцы высмеяли Шольца после заявления о Путине
"Ты всего лишь клерк". Немцы высмеяли Шольца после заявления о Путине - РИА Новости, 26.05.2023
"Ты всего лишь клерк". Немцы высмеяли Шольца после заявления о Путине
Читатели Der Spiegel отреагировали на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, изъявившего желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным. РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T15:32
2023-05-26T15:32
2023-05-26T15:32
политика
германия
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украина
олаф шольц
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Читатели Der Spiegel отреагировали на заявление канцлера Германии Олафа Шольца, изъявившего желание поговорить с президентом России Владимиром Путиным."С каким внешнеполитическим весом и авторитетом Олаф Шольц собрался вести разговор, который заинтересовал бы Путина? Ни один генеральный директор не будет вести переговоры с каким-нибудь клерком своего конкурента", — заметил Benedikt_XVII."Это опять не понравится Мельнику. Но не то, чтобы в наказание они вновь вернули его к нам. Кстати, новый посол добился на дипломатическом поприще значительно большего для поддержки Украины Германией, чем его предшественник своим постоянным хамством", — написал Greenwich."Возможно, Шольцу нужно оставить это дело и вместо этого больше думать о нашей экономике. Может быть, мы смогли бы поставлять оружие обеим сторонам, как США во время Второй мировой войны", — высказался Mikel."Путин так же "горит желанием" говорить с Шольцем, как и с (президентом Украины Владимиром. — Прим. ред.) Зеленским. Переговоры должны вести США и Россия", — подытожил пользователь Klar.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, готов ли Владимир Путин общаться с канцлером Германии Олафом Шольцем, заявил, что не знает о намерениях немецкого политика позвонить российскому лидеру, но разговаривать надо и Путин открыт для диалога с целью защиты интересов своей страны.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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политика, германия, россия, украина, олаф шольц, владимир путин
Политика, Германия, Россия, Украина, Олаф Шольц, Владимир Путин
"Ты всего лишь клерк". Немцы высмеяли Шольца после заявления о Путине
Читатели Der Spiegel подняли на смех Шольца, захотевшего вновь поговорить с Путиным