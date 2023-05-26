https://ria.ru/20230526/sbor-1874374278.html

В Минеральных Водах с августа введут курортный сбор

В Минеральных Водах с августа введут курортный сбор - РИА Новости, 26.05.2023

В Минеральных Водах с августа введут курортный сбор

Депутаты думы Ставропольского края ввели курортный сбор в размере 100 рублей на территории Минеральных Вод, он начнет действовать с 1 августа текущего года,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T16:10

2023-05-26T16:10

2023-05-26T16:10

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НАЛЬЧИК, 25 мая – РИА Новости. Депутаты думы Ставропольского края ввели курортный сбор в размере 100 рублей на территории Минеральных Вод, он начнет действовать с 1 августа текущего года, сообщила пресс-служба думы. Сейчас эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае проводится на территории городов Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск и Железноводск. Сумма курортного сбора составляет 100 рублей с человека, в прошлом году его оплатили более 202 тысяч отдыхающих. "В четверг на заседании думы края внесены изменения в закон "О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском крае". Документом дополнен перечень территорий, входящих в территорию эксперимента. Новой территорией стало муниципальное образование Минераловодский городской округ", – говорится в сообщении. На территории округа расположено шесть особо охраняемых природных территорий краевого значения, 108 скважин и источников минеральных вод, более 50 объектов историко-культурного наследия и памятных мест, два санатория и 25 гостиниц, хостелов, отелей и гостевых домов. "Курсбор на новой территории будет введен с 1 августа и составит 100 рублей. По прогнозам в текущем году округ получит более 4,4 миллиона рублей, а в следующем – более 10,8 миллиона рублей. Для Минераловодского городского округа это дополнительный инструмент развития, который будет способствовать строительству, реконструкции и благоустройству объектов курортной инфраструктуры", – приводит пресс-служба слова председателя думы Ставропольского края Николая Великданя.

https://ria.ru/20230525/stavropole-1874163763.html

ставропольский край

минеральные воды

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новости - туризм, ставропольский край, минеральные воды, ессентуки, курорт, отдых в россии, туризм