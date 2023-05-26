https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874238714.html

Япония ввела санкции против прокуроров четырех новых регионов России

Япония ввела санкции против прокуроров четырех новых регионов России - РИА Новости, 26.05.2023

Япония ввела санкции против прокуроров четырех новых регионов России

Япония ввела новый пакет санкций против прокуроров четырех новых регионов России, говорится в сообщении МИД страны. РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T05:13

2023-05-26T05:13

2023-05-26T05:44

россия

япония

севастополь

владимир путин

оон

андрей спиваков

санкции в отношении россии

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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония ввела новый пакет санкций против прокуроров четырех новых регионов России, говорится в сообщении МИД страны. "Заморозка активов вводится против лиц, способствовавших аннексии Крыма и Севастополя, а также лиц, непосредственно имевших отношение к созданию нестабильности на востоке Украины и имевших непосредственное отношение к присоединению к России восточных и южных регионов Украины", - говорится в обосновании санкций. В списке Глеб Михайлов, прокурор Луганской народной республики, Кирилл Осипчук, прокурор Запорожской области, Андрей Петров, прокурор Херсонской области, Андрей Спивак, прокурор Донецкой народной республики, а также заместитель мэра Севастополя Алексей Парикин, замглавы администрации Запорожья Сергей Толмачев и командир батальона "Спарта" Артем Жога. До сих пор с начала введения санкций в общей сложности объявлено о заморозке активов 987 человек из России, в том числе 304 человек из новых регионов и Крыма, 129 организаций, 12 банков, введен запрет на экспорт из Японии в отношении 357 организаций, компаний и институтов, связанных с оборонной отраслью. Был введен запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили класса "люкс", дорогие алкогольные напитки, косметику, товары из кожи. Кроме того, запрещено экспортировать в Россию высокотехнологичное оборудование для нефтепереработки, некоторые виды медицинских товаров, полупроводники, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн и другое оборудование, летательные аппараты, игрушки. Был веден запрет на новые инвестиции и предоставление части финансовых услуг. Также был введен запрет на импорт из России золота, станков, некоторых видов древесины, водки. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874237845.html

россия

япония

севастополь

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россия, япония, севастополь, владимир путин, оон, андрей спиваков, санкции в отношении россии