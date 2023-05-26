https://ria.ru/20230526/sanktsii-1874237845.html
Токио включил в санкционный пакет против России 17 физлиц и 78 организаций
Токио включил в санкционный пакет против России 17 физлиц и 78 организаций - РИА Новости, 26.05.2023
Токио включил в санкционный пакет против России 17 физлиц и 78 организаций
Япония включила в новый санкционный пакет против России в связи с событиями на Украине 17 физических лиц и 78 организаций из РФ, следует из документов,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T04:54
2023-05-26T04:54
2023-05-26T05:45
япония
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украина
санкции в отношении россии
токио
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ТОКИО, 26 мая – РИА Новости. Япония включила в новый санкционный пакет против России в связи с событиями на Украине 17 физических лиц и 78 организаций из РФ, следует из документов, обнародованных на японском МИД. В частности, в отношении указанных физических и юридических лиц будет осуществлена заморозка счетов, если такие будут обнаружены в Японии. Также введены персональные санкции против 7 физических лиц из новых регионов, в том числе ЛНР и ДНР. Таким образом, в санкционном списке Японии теперь значатся в общей сложности 700 физических лиц из РФ и 207 организаций. Из новых регионов в санкционные списки включены 311 физических лиц.
https://ria.ru/20230526/yaponiya-1874236742.html
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япония, россия, украина, санкции в отношении россии, токио
Япония, Россия, Украина, Санкции в отношении России, Токио
Токио включил в санкционный пакет против России 17 физлиц и 78 организаций
МИД Японии: в санкционный пакет против России включены 17 физических лиц и 78 организаций