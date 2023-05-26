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Американских дипломатов вызвали в МИД России из-за заявления Салливана - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 26.05.2023 (обновлено: 14:55 26.05.2023)
https://ria.ru/20230526/sallivan-1874333041.html
Американских дипломатов вызвали в МИД России из-за заявления Салливана
Американских дипломатов вызвали в МИД России из-за заявления Салливана - РИА Новости, 26.05.2023
Американских дипломатов вызвали в МИД России из-за заявления Салливана
МИД выразил протест дипломатам американского посольства в Москве из-за высказываний советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана об... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:39
2023-05-26T14:55
в мире
россия
сша
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
украина
джейк салливан
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. МИД выразил протест дипломатам американского посольства в Москве из-за высказываний советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана об ударах по России."Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор", — говорится в публикации.Салливан своими словами фактически одобрил удары ВСУ по российской территории, в том числе по Крыму и Белгородской области, отметили в ведомстве.Российские дипломаты указали на лживость американских чиновников, утверждающих, что Вашингтон не поощряет подобные атаки. Ведомство напомнило, что для этих целей США поставляют Киеву оружие и военную технику.Кроме того, МИД указал, что Соединенные Штаты давно стали стороной конфликта и спровоцировали острый кризис в отношениях Москвы и Вашингтона.В прошлое воскресенье Салливан сообщил, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории. При этом он уточнил, что американская сторона не признает Крым частью Российской Федерации.
https://ria.ru/20230526/ryabkov-1874304429.html
https://ria.ru/20230525/putin-1874057480.html
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в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины, украина, джейк салливан, вашингтон (штат), москва
В мире, Россия, США, Специальная военная операция на Украине, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Джейк Салливан, Вашингтон (штат), Москва
Американских дипломатов вызвали в МИД России из-за заявления Салливана

МИД России выразил дипломатам посольства США протест из-за заявлений об ударе по Крыму

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. МИД выразил протест дипломатам американского посольства в Москве из-за высказываний советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана об ударах по России.
«
"Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор", — говорится в публикации.
Салливан своими словами фактически одобрил удары ВСУ по российской территории, в том числе по Крыму и Белгородской области, отметили в ведомстве.
Российские дипломаты указали на лживость американских чиновников, утверждающих, что Вашингтон не поощряет подобные атаки. Ведомство напомнило, что для этих целей США поставляют Киеву оружие и военную технику.
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Кроме того, МИД указал, что Соединенные Штаты давно стали стороной конфликта и спровоцировали острый кризис в отношениях Москвы и Вашингтона.
В прошлое воскресенье Салливан сообщил, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории. При этом он уточнил, что американская сторона не признает Крым частью Российской Федерации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаДжейк СалливанВашингтон (штат)Москва
 
 
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