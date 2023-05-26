https://ria.ru/20230526/sallivan-1874333041.html
Американских дипломатов вызвали в МИД России из-за заявления Салливана
Американских дипломатов вызвали в МИД России из-за заявления Салливана - РИА Новости, 26.05.2023
Американских дипломатов вызвали в МИД России из-за заявления Салливана
МИД выразил протест дипломатам американского посольства в Москве из-за высказываний советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана об... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T13:39
2023-05-26T13:39
2023-05-26T14:55
в мире
россия
сша
специальная военная операция на украине
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы украины
украина
джейк салливан
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МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. МИД выразил протест дипломатам американского посольства в Москве из-за высказываний советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана об ударах по России."Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор", — говорится в публикации.Салливан своими словами фактически одобрил удары ВСУ по российской территории, в том числе по Крыму и Белгородской области, отметили в ведомстве.Российские дипломаты указали на лживость американских чиновников, утверждающих, что Вашингтон не поощряет подобные атаки. Ведомство напомнило, что для этих целей США поставляют Киеву оружие и военную технику.Кроме того, МИД указал, что Соединенные Штаты давно стали стороной конфликта и спровоцировали острый кризис в отношениях Москвы и Вашингтона.В прошлое воскресенье Салливан сообщил, что Вашингтон не разрешает Украине использовать западное оружие для ударов по российской территории. При этом он уточнил, что американская сторона не признает Крым частью Российской Федерации.
https://ria.ru/20230526/ryabkov-1874304429.html
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РИА Новости
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Американских дипломатов вызвали в МИД России из-за заявления Салливана
МИД России выразил дипломатам посольства США протест из-за заявлений об ударе по Крыму