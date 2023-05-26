https://ria.ru/20230526/rszo-1874455671.html

Украинские военные выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО

Украинские военные выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО - РИА Новости, 26.05.2023

Украинские военные выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО

Украинские войска выпустили в 19.30 еще две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 26.05.2023

2023-05-26T20:02

2023-05-26T20:02

2023-05-26T20:02

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg

ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 19.30 еще две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Ранее сообщалось об обстрелах из РСЗО Куйбышевского и Киевского районов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк