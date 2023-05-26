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Украинские военные выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО - РИА Новости, 26.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:02 26.05.2023
https://ria.ru/20230526/rszo-1874455671.html
Украинские военные выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО
Украинские военные выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО - РИА Новости, 26.05.2023
Украинские военные выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО
Украинские войска выпустили в 19.30 еще две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 26.05.2023
2023-05-26T20:02
2023-05-26T20:02
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 19.30 еще две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Ранее сообщалось об обстрелах из РСЗО Куйбышевского и Киевского районов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские военные выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО

СЦКК ДНР: украинские военные выпустили по Донецку две ракеты из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 26 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили в 19.30 еще две ракеты из РСЗО по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19.30 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено две ракеты из РСЗО", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Ранее сообщалось об обстрелах из РСЗО Куйбышевского и Киевского районов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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